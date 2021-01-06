Cumhuriyet gazetesi Körfez krizinin çözülmesini "Türk üssü kapanabilir" manşetiyle verdi

Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn'in Katar'ı diplomatik ve lojistik ablukaya almasıyla başlayan Körfez krizi, Suudi Arabistan'ın Katar'la sınırları açmasıyla sona erdi.

Geçtiğimiz gün ambargo kararı alan ülkeler, sürpriz niteliğinde bir adımla, Katar ile tüm diplomatik ilişkileri düzeltme kararı aldı.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Körfez'de Katar'a yönelik başlatılan ambargo krizi çözülürken; Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn daha önce Katar'a yönelik ambargonun sona ermesi için 13 şart açıklamıştı. Bu şartlardan biri de Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılmasıydı. Katar Emiri Şeyh Tamim ise dayatılan şarta "Türk askeri üssünü kırmızı çizgi" olarak nitelediğini duyurup, bu konuyu müzakere konusu dahi yapmadıklarını bildirmişti.

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DÜNYA Katar Emiri: Türk askeri üssü kırmızı çizgimizdir

TÜRK ÜSSÜ KAPANABİLİR MANŞETİ

Cumhuriyet gazetesi ise çözüme kavuşan ambargo krizini, bugün manşetine taşıdı. Anlaşma için "Katar’ın bu süreçteki en büyük destekçisi olan Türkiye’ye olası etkileri tartışılıyor" diyen Cumhuriyet, Türk üssünün kapanabileceğini duyurdu.