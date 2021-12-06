Cumhuriyet gazetesinden Katarlı bakanın söylemediği sözler üzerinden manipülatif haber

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nın dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısı kapsamında Doha'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ortak basın toplantısı düzenledi.

CUMHURİYET ÇARPITTI

Bu toplantı sonrası, hükümete muhalif bazı medya organları ve hesaplar üzerinden söylenmemiş sözler üzerinden manipülatif haberler dolaşıma sokuldu. Onlardan biri olan Cumhuriyet gazetesi, Katarlı bakanın "Türkiye’deki ekonomik sorunlardan ortaya çıkacak fırsatları dört gözle bekliyoruz" dediğini öne sürdü.

Yayımladığı haberinde ve sosyal medya paylaşımında aslında söylenmeyen bu sözlere yer verdi.

"İLİŞKİLERİMİZ ÇOK GÜÇLÜ"

Ancak, Katarlı bakanın bu şekilde bir açıklaması bulunmuyor. El Sani, Reuters muhabirinin sorusuna "Türkiye'deki ekonomik duruma ilişkin endişeleriniz hakkında -eğer böyle bir endişe varsa- bize biraz bilgi verir misiniz?" cevabını verdikten sonra şu ifadeleri kullanıyor:

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Bizim Türkiye'yle olan ilişkilerimiz çok güçlüdür. Desteğimiz devam ediyor. Katar'ın Türkiye'deki yatırımları büyük ve bu yatırımların sonuçları olumludur. Ve biliyorsunuz ki, Katar'ın Türkiye'deki yatırımları eskiye dayalı ve yeni değildir, çok sağlam temellere dayalı.

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