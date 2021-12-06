Gündem Cumhuriyet gazetesinden Katarlı bakanın söylemediği sözler üzerinden manipülatif haber
POLİTİKA

Cumhuriyet gazetesinden Katarlı bakanın söylemediği sözler üzerinden manipülatif haber

Cumhuriyet gazetesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla düzenlediği basın toplantısında Katar Dışişleri Bakanı El Sani’nin, "Türkiye’deki ekonomik sorunlardan ortaya çıkacak fırsatları dört gözle bekliyoruz" dediğini öne sürdü. Ancak Katarlı bakanın böyle bir ifadesi bulunmuyor. El Sani, tam aksine "Katar'ın Türkiye'deki yatırımlarının çok sağlam temellere dayalı" olduğunu ifade ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhuriyet gazetesinden Katarlı bakanın söylemediği sözler üzerinden manipülatif haber
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nın dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısı kapsamında Doha'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ortak basın toplantısı düzenledi.

CUMHURİYET ÇARPITTI

Bu toplantı sonrası, hükümete muhalif bazı medya organları ve hesaplar üzerinden söylenmemiş sözler üzerinden manipülatif haberler dolaşıma sokuldu. Onlardan biri olan Cumhuriyet gazetesi, Katarlı bakanın "Türkiye’deki ekonomik sorunlardan ortaya çıkacak fırsatları dört gözle bekliyoruz" dediğini öne sürdü.

Yayımladığı haberinde ve sosyal medya paylaşımında aslında söylenmeyen bu sözlere yer verdi.

"İLİŞKİLERİMİZ ÇOK GÜÇLÜ"

Ancak, Katarlı bakanın bu şekilde bir açıklaması bulunmuyor. El Sani, Reuters muhabirinin sorusuna "Türkiye'deki ekonomik duruma ilişkin endişeleriniz hakkında -eğer böyle bir endişe varsa- bize biraz bilgi verir misiniz?" cevabını verdikten sonra şu ifadeleri kullanıyor:

  • Bizim Türkiye'yle olan ilişkilerimiz çok güçlüdür. Desteğimiz devam ediyor. Katar'ın Türkiye'deki yatırımları büyük ve bu yatırımların sonuçları olumludur. Ve biliyorsunuz ki, Katar'ın Türkiye'deki yatırımları eskiye dayalı ve yeni değildir, çok sağlam temellere dayalı.

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Montaj görüntüyü Cumhuriyet, Sözcü, Halk Tv servis etti, CHP ve İyi Parti'li milletvekilleri paylaştı​
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Montaj haberi ilk paylaşanlardan biri Cumhuriyet Gazetesi oldu.
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İyi Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray da montaj haberi paylaşarak öğretmeni bölücü ilan etti.
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CHP Milletvekili 'Avukat' Alpay Antmen ise montaj haberi paylaşarak öğretmeni tehdit etti: \"Bağımsız mahkemelerin önünde hesap verecek.\"
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Montaj görüntüyü Cumhuriyet, Sözcü, Halk Tv servis etti, CHP ve İyi Parti'li milletvekilleri paylaştı​
Geçtiğimiz gün, 'Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım' şeklinde sosyal medya paylaşımı yaptığı iddia edilen lise öğretmeni hakkında Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmış, paylaşımın gerçek olmadığı, görüntünün montaj yöntemiyle oluşturulduğu ortaya çıkmıştı. Halk Tv, Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri tarafından servis edilen o görüntü, CHP ve İyi Parti'li milletvekilleri tarafından da paylaşıldı.
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