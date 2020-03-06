Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu: 5,2 milyon litre ele geçirildi İçişleri Bakanlığı, emniyet birimlerince Konya ve Mersin'deki operasyonlarda 5,2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi. Söz konusu operasyon, Cumhuriyet tarihinin tek seferde en fazla kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyon olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi 06 Mart 2020, 18:20 Son Güncelleme: 06 Mart 2020, 18:48 AA