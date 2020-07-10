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İSTANBUL

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu 'Bataklık' yurt dışında da yankı buldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu 'Bataklık' yurt dışında da yankı buldu: Birçok ülke iş birliği teklif etti

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olarak değerlendirilen "Bataklık Operasyonu" üzerine birçok ülkeden Türk makamlarına uluslararası suç örgütlerine yönelik iş birliği tekliflerinin iletildiği belirtildi. Operasyon kapsamında 75 kişi gözaltına alınmış, örgüt ele başlarından Nejat Daş, Çetin Gören ve Halil Aslantaş'ın arasında bulunduğu 34 kişi tutuklanmıştı.

Haber Merkezi AA
Bataklık operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.
Bataklık operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın koordinasyonunda Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen'in yürüttüğü uluslararası bağlantıları olan suç örgütüne yönelik soruşturma, bazı ülkelerin de dikkatini çekti.

Operasyonun ardından Hollanda, Belçika, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve Kolombiya güvenlik ve adli makamları Türk makamlarıyla temasa geçerek tebriklerini iletti. Yabancı yetkililer, uluslararası suç örgütlerinin ortaya çıkartılması ve çökertilmesi konusunda Türk yetkililere iş birliği teklifinde bulundu.

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Bazı ülkeler, iş birliği konularını değerlendirmek üzere Türk makamlarından randevu istedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan 'Bataklık'tan hayret verici görüntüler
OYNAT 00:57
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan 'Bataklık'tan hayret verici görüntüler
Uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, 9 ülkeyle birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan 'Bataklık Operasyonu' başlatıldı. Hedef kapsamında Türkiye'de 94 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 67'si gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, çok sayıda lüks ev ve taşınmaza, 20 lüks araca, 7 kiralık kasaya, uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı olduğu belirlenen 52 milyon 627 bin 760 lira ile 1 milyon 310 bin dolara, örgütün elebaşı, yönetici ve üyeleri ile bu kişilerin bağlantılı olduğu 16 şirketin tüm banka hesapları ile mal varlıklarına el konuldu. FETÖ terör örgütüne finans sağladığı da tespit edilen suç örgütünün, silahlı örgüt liderlerinden birinin uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu Brezilya'da cezaevinden firar ettiği belirlendi.

Operasyon

"Bataklık Operasyonu" kapsamında Nejat Daş, Çetin Gören ve Halil Aslantaş'ın kurup yönettiği suç örgütünün 9 ülkede faaliyet gösterdiği kaydediliyor.

Bataklık baronlar: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda eroin baronları yakalandı
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  • Operasyon kapsamında 75 kişi gözaltına alınmış, Daş, Gören ve Aslantaş'ın arasında bulunduğu 34'ü tutuklanmıştı.

Şüphelilere "silahlı suç örgütü kurma veya yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a aykırılık, resmi belgede sahtecilik, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a aykırılık" suçlamaları yöneltiliyor.

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