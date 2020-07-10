Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu 'Bataklık' yurt dışında da yankı buldu: Birçok ülke iş birliği teklif etti

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan 'Bataklık'tan hayret verici görüntüler

Uyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, 9 ülkeyle birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan 'Bataklık Operasyonu' başlatıldı. Hedef kapsamında Türkiye'de 94 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 67'si gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, çok sayıda lüks ev ve taşınmaza, 20 lüks araca, 7 kiralık kasaya, uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı olduğu belirlenen 52 milyon 627 bin 760 lira ile 1 milyon 310 bin dolara, örgütün elebaşı, yönetici ve üyeleri ile bu kişilerin bağlantılı olduğu 16 şirketin tüm banka hesapları ile mal varlıklarına el konuldu. FETÖ terör örgütüne finans sağladığı da tespit edilen suç örgütünün, silahlı örgüt liderlerinden birinin uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu Brezilya'da cezaevinden firar ettiği belirlendi.

