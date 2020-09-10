Cumhuriyet ve Sözcü, İslamiyet ritüellerinin anlatıldığı ders kitabına tahammül edemedi: Din kültürü dersine skandal dediler MEB'in 11. sınıf öğrencilerine dağıttığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında kabir, berzah, dünya ve ahiret bilgilerinin olduğu kısımlar hakkında Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi "skandal" ifadelerini kullandı. Kitapta yer alan dini bilgilerden rahatsız olan gazeteler, kitapta müfredata dahil olan bilgilerin olduğu kısımları "Lise ders kitabında kabirli, tabutlu, cehennemli eğitim" manşetiyle servis etti.

Haber Merkezi 10 Eylül 2020, 10:47 Son Güncelleme: 10 Eylül 2020, 11:12 Yeni Şafak