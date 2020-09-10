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Gündem Cumhuriyet ve Sözcü, İslamiyet ritüellerinin anlatıldığı ders kitabına tahammül edemedi Din kültürü dersine skandal dediler
İSTANBUL

Cumhuriyet ve Sözcü, İslamiyet ritüellerinin anlatıldığı ders kitabına tahammül edemedi: Din kültürü dersine skandal dediler

MEB'in 11. sınıf öğrencilerine dağıttığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında kabir, berzah, dünya ve ahiret bilgilerinin olduğu kısımlar hakkında Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi "skandal" ifadelerini kullandı. Kitapta yer alan dini bilgilerden rahatsız olan gazeteler, kitapta müfredata dahil olan bilgilerin olduğu kısımları "Lise ders kitabında kabirli, tabutlu, cehennemli eğitim" manşetiyle servis etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi dini bilgilerinin yer aldığı kitabı &quot;skandal&quot; olarak tanımladı.
Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi dini bilgilerinin yer aldığı kitabı "skandal" olarak tanımladı.

MEB'in 11. sınıf öğrencilerine dağıttığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında kabir, berzah, dünya ve ahiret bilgilerinin olduğu kısımlar hakkında Cumhıriyet ve Sözcü gazetesi "skandal" ifadelerini kullandı.

RAHATSIZ ETTİ

Cenaze ritüellerinin anlatıldığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında yer alan bilgiler Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerini rahatsız etti.

Kitapta cenaze namazı fotoğrafının yer almasını skandal olarak niteleyen gazeteler büyük tepki topladı.

TABUT GÖRSELİNİ SKANDAL OLARAK GEÇTİLER

11. sınıf öğrencilerine dağıtılan kitapta din kültürü dersi müfredatına uygun olarak verilen bilgiler Cumhuriyet gazetesinde "Lise ders kitabında kabirli, tabutlu, cehennemli eğitim" manşetiyle servis edilirken, Sözcü gazetesi ise haberi "Kefenli, kabirli, tabutlu, cehennemli eğitim" manşetiyle verdi.

Cumhuriyet gazetesinden skandal paylaşım
GÜNDEM
Cumhuriyet gazetesinden skandal paylaşım
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