Gündem Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat 7nci Alimler Buluşmasını hedef aldı Bunlar Orta çağ katilleri
İSTANBUL

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat 7'nci Alimler Buluşması'nı hedef aldı: Bunlar Orta çağ katilleri

Cumhuriyet Yazarı Mine Kırıkkanat katıldığı yayında Alimler ve Medreseler Birliği'nin Diyarbakır'da düzenlediği 7'nci Alimler Buluşması'na nefret kustu. Toplantıya katılanları 'Orta çağ katilleri' diye tanımlayan Kırıkkanat, "AK Parti iktidarını uyarıyorum saçmalamasınlar. Türkiye'de böyle bir toplantının yapılması suç. Düzgün insanların ifade özgürlüğü olmalı. Orta çağ katilleri ya ortaçağ engizisyon mollaları bunlar" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat 7nci Alimler Buluşmasını hedef aldı: Bunlar Orta çağ katilleri
Mine Kırıkkanat

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, Diyarbakır'da bu yıl 7'incisi düzenlenen Alimler Birliği toplantısına katılanlara ağır ifadelerle nefret kustu.

"ORTA ÇAĞ KATİLLERİ BUNLAR"

Toplantıya katılanları Orta çağ katilleri' diye tanımlayan Kırıkkanat, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de böyle bit toplantının yapılması suç. Bu bağnazlıkta orta çağ katilleri ve ortaçağ engizisyon mollaları bunlar. Uygar dediğimiz bütün ülkelere gitseler tutuklanacak adamlar bunlar. Düzgün insanların ifade özgürlüğü olmalı.

"DÜZGÜN İNSANLARIN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ OLMALI"

Yani şaka gibi. Bu örgütlerin, bu adamların Türkiye'de olması suç. Türkiye'de böyle bir toplantının yapılması suç. Bir devlet için tehlike bu. İran'dan beter olur. İran da parçalanacak ama Türkiye daha çabuk parçalanır. AK Parti iktidarını uyarıyorum. Saçmalamasınlar. Bu ifade özgürlüğü değil. Düzgün insanların ifade özgürlüğü olmalı."

​Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat 7'nci Alimler Buluşması'nı hedef aldı: Bunlar Ortaçağ katilleri
OYNAT 00:56
​Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat 7'nci Alimler Buluşması'nı hedef aldı: Bunlar Ortaçağ katilleri
Cumhuriyet Yazarı Mine Kırıkkanat katıldığı yayında Alimler ve Medreseler Birliği'nin Diyarbakır'da düzenlediği 7'nci Alimler Buluşması'na nefret kustu. Toplantıya katılanları 'Ortaçağ katilleri' diye tanımlayan Kırıkkanat, 'AK Parti iktidarını uyarıyorum saçmalamasınlar. Türkiye'de böyle bir toplantının yapılması suç. Düzgün insanların ifade özgürlüğü olmalı. Ortaçağ katilleri ya ortaçağ engizisyon mollaları bunlar' dedi.

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