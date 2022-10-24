Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, Diyarbakır'da bu yıl 7'incisi düzenlenen Alimler Birliği toplantısına katılanlara ağır ifadelerle nefret kustu.

"ORTAÇAĞ KATİLLERİ BUNLAR"

Toplantıya katılanları Ortaçağ katilleri' diye tanımlayan Kırıkkanat, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de böyle bit toplantının yapılması suç. Bu bağnazlıkta ortaçağ katilleri ve ortaçağ engizisyon mollaları bunlar. Uygar dediğimiz bütün ülkelere gitseler tutuklanacak adamlar bunlar. Düzgün insanların ifade özgürlüğü olmalı.

"DÜZGÜN İNSANLARIN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ OLMALI"

Yani şaka gibi. Bu örgütlerin, bu adamların Türkiye'de olması suç. Türkiye'de böyle bir toplantının yapılması suç. Bir devlet için tehlike bu. İran'dan beter olur. İran da parçalanacak ama Türkiye daha çabuk parçalanır. AK Parti iktidarını uyarıyorum. Saçmalamasınlar. Bu ifade özgürlüğü değil. Düzgün insanların ifade özgürlüğü olmalı."

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OYNAT 00:56 ​Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat 7'nci Alimler Buluşması'nı hedef aldı: Bunlar Ortaçağ katilleri Cumhuriyet Yazarı Mine Kırıkkanat katıldığı yayında Alimler ve Medreseler Birliği'nin Diyarbakır'da düzenlediği 7'nci Alimler Buluşması'na nefret kustu. Toplantıya katılanları 'Ortaçağ katilleri' diye tanımlayan Kırıkkanat, 'AK Parti iktidarını uyarıyorum saçmalamasınlar. Türkiye'de böyle bir toplantının yapılması suç. Düzgün insanların ifade özgürlüğü olmalı. Ortaçağ katilleri ya ortaçağ engizisyon mollaları bunlar' dedi. BiP'te paylaş

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