Gündem Cumhuriyet yazarı Söğüt Katil polis ve devlet gençlere hesap verecek
POLİTİKA

Cumhuriyet yazarı Söğüt: Katil polis ve devlet gençlere hesap verecek

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, bugünkü köşe yazısında polisi ve devleti tehdit etti. “Sadece insan öldürerek katil olunmaz” diyen Söğüt, “Tüm katil polisler ve de katil devletler gün gelir muhakkak hesap verirler” ifadelerini kullandı.

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Mine Söğüt
Mine Söğüt

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı düzenlenene eylemlerde, Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, terör örgütü DHKP-C marşı olan “Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden” ve “Katil polis üniversiteden defol” sloganlarıyla terör propagandası yapmıştı.

Terör örgütlerine destek paylaşımları

Olaylarla ilgili gözaltına alınan isimlerin terör örgütü MLKP ile bağlantılı olduğu İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanırken, gözaltındaki kimi isimlerin sosyal medyada terör örgütlerine destek mesajları tespit edilmişti.

"Boğaziçili öğrenci" denilen isimler terör örgütü MLKP ile bağlantılı çıktı
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"Boğaziçili öğrenci" denilen isimler terör örgütü MLKP ile bağlantılı çıktı

Polisi ve devleti tehdit etti

Bu gelişmelerin ardından Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, köşesinde devleti ve polisi tehdit eden bir yazı kaleme aldı. Polislere “katil” diyen Söğüt, yazısında şunları söyledi:

“Yarım asır önce ülkenin akıllı çocuklarını nasıl Marksist-Leninist diyerek ibret-i âlem için astılarsa, bugünün akıllı çocuklarını da “elitist- terörist” diyerek yok etmeye çalışıyorlar. Sadece insan öldürerek katil olunmaz. Tüm katil polisler ve de katil devletler gün gelir muhakkak hesap verirler.”

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Boğaziçi'nde gözaltına alınan ve babasının "gurur duyuyorum" dediği Çelik'in terör propagandası paylaşımları ortaya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar
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Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar

Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, terör örgütü DHKP-C yanlısı sloganlar attı. Grup önce 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla terör propagandası yaptı.

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