Cumhuriyet yine baltayı taşa vurdu: Altun o arsayı 12 kat yüksek fiyata kiralamış

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Üsküdar'daki dairesinin yanında yer alan mezbelelik arsa, Cumhuriyet Gazetesi'nin bir süredir gündeminde. Söz konusu arsayı Boğaz kenarında ilan eden gazete, bu iddiası yalanlanınca yeni bir çıkış yaptı.
Cumhuriyet, iki parselden oluşan arsa vasıflı taşınmazın üzerinde yapılaşma olduğu iddiasının asılsız çıkmasının ardından, bu kez arsanın düşük bedelle kiralandığı haberiyle ortaya çıktı.
Daha önce 20 TL'ye kiralanmış
Ancak arsanın daha önceki yıllarda aylık 20 lira kira bedeliyle ihale edildiği ve yıllardır taliplisi dahi çıkmadığı belirlendi. O arsa, Fahrettin Altun tarafından yıllık 3.100 lira bedelle kiralandı.
100 TL'ye arsa bulmak mümkün
Öte yandan, aynı bölgede İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğüne ait aylık 100 lira bedelli birçok kiralık arsa ilanı bulunuyor.
- Söz konusu arsalara 2012 yılından 2017 yılına kadar herhangi bir talipli çıkmadı. Boş kalan arsalar, bağımlıların meskeni hale geldi.
Etrafı otlarla sarılan, çöplük haline gelen arsayla ilgili mahalle halkı ve muhtarlık tarafından şikayet konusu oldu.
Kimse talip olmayınca yeniden ihaleye çıktı
2019 yılı sonu itibarıyla boş durumdaki arsa, Vakıflar Müdürlüğü tarafından yeniden açık ihale listesine dahil edildi.
Altun, ikametgahının arkasında bulunan arsa için temsilcisi aracılığıyla en yüksek teklifi verdi ve yıllık 3.100 lira bedelle kazandı.
Arsanın çevresinde çok sayıda mesken kiralık ilanlarında yer alıyor.