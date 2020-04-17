Gündem Cumhuriyet yine baltayı taşa vurdu Altun o arsayı 12 kat yüksek fiyata kiralamış
İSTANBUL

Cumhuriyet yine baltayı taşa vurdu: Altun o arsayı 12 kat yüksek fiyata kiralamış

Cumhuriyet Gazetesi'nin İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkındaki iddialarından biri daha yalanlandı. Gazetenin "Altun o araziyi aylık 250 TL'ye kiralamış" haberiyle algı operasyonu yaptığı arasanın daha önceki yıllarda aylık 20 TL'ye kiralandığı ve uzun süredir taliplisi olmadığı halde Altun tarafından yıllık 3.100 TL'ye kiralandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhuriyet Gazetesi, yalan haberler nedeniyle yüksek meblağlarda tazminat ödemelerine mahkum oldu.
Cumhuriyet Gazetesi, yalan haberler nedeniyle yüksek meblağlarda tazminat ödemelerine mahkum oldu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Üsküdar'daki dairesinin yanında yer alan mezbelelik arsa, Cumhuriyet Gazetesi'nin bir süredir gündeminde. Söz konusu arsayı Boğaz kenarında ilan eden gazete, bu iddiası yalanlanınca yeni bir çıkış yaptı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin söz konusu haberi.

Cumhuriyet, iki parselden oluşan arsa vasıflı taşınmazın üzerinde yapılaşma olduğu iddiasının asılsız çıkmasının ardından, bu kez arsanın düşük bedelle kiralandığı haberiyle ortaya çıktı.

Fahrettin Altun'un ev adresinin paylaşıldığı asılsız habere başsavcılıktan soruşturma
GÜNDEM
Fahrettin Altun'un ev adresinin paylaşıldığı asılsız habere başsavcılıktan soruşturma

Daha önce 20 TL'ye kiralanmış

Ancak arsanın daha önceki yıllarda aylık 20 lira kira bedeliyle ihale edildiği ve yıllardır taliplisi dahi çıkmadığı belirlendi. O arsa, Fahrettin Altun tarafından yıllık 3.100 lira bedelle kiralandı.

100 TL'ye arsa bulmak mümkün

Öte yandan, aynı bölgede İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğüne ait aylık 100 lira bedelli birçok kiralık arsa ilanı bulunuyor.

  • Söz konusu arsalara 2012 yılından 2017 yılına kadar herhangi bir talipli çıkmadı. Boş kalan arsalar, bağımlıların meskeni hale geldi.

Etrafı otlarla sarılan, çöplük haline gelen arsayla ilgili mahalle halkı ve muhtarlık tarafından şikayet konusu oldu.

Fahrettin Altun'un komşusu olan sanatçı Şükriye Tutkun'dan Cumhuriyet'e yalanlama
OYNAT 02:01
Fahrettin Altun'un komşusu olan sanatçı Şükriye Tutkun'dan Cumhuriyet'e yalanlama
Sanatçı Şükriye Tutkun, komşusu olduğu İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'ta kiraladığı evle ilgili Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını anlattı. Tutkun, “Fahrettin beyin oturduğu yer olarak trilyonluk bir villa koymuşlar fotoğraflarda yalı koymuşlar ama oturduğu yer 50 metre kare bir yer' ifadelerini kullandı.


Kimse talip olmayınca yeniden ihaleye çıktı

2019 yılı sonu itibarıyla boş durumdaki arsa, Vakıflar Müdürlüğü tarafından yeniden açık ihale listesine dahil edildi.

Altun, ikametgahının arkasında bulunan arsa için temsilcisi aracılığıyla en yüksek teklifi verdi ve yıllık 3.100 lira bedelle kazandı.

Arsanın çevresinde çok sayıda mesken kiralık ilanlarında yer alıyor.

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