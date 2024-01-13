Cumhuriyet'in 100. yılında Kağıthane’ye 100 eser

İstanbul Kâğıthane Belediyesi tarafından imardan ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültür sanattan spora her yaştan insanın faydalanabileceği hizmetler ilçeye kazandırıldı. Belirtilen projelerin yanı sıra yeni okul, sağlık merkezleri, ibadethane, kamu binaları, park ve yeşil alanlar ilçede yaşamı yeni baştan şekillendirdi. Teknolojik altyapı yatırımları, ulaşım hizmetleri, sosyal yardımlar ve eğitim destekleri ile Kâğıthane’de son 5 yılda 100'ün üzerinde proje hayata geçirildi.





VATANDAŞLARDA EV VE TAPU SEVİNCİ

Kâğıthane’de son 5 yılda kamu ve özel sektör toplamında 1.000'e yakın bina; toplamda 6 bin bağımsız birim riskli olduğu gerekçesiyle yıkılarak yerine 10 bin konutun üretimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 bin vatandaş yeni ve sağlam yuvalarına kavuştu. Bu süreçte hak sahiplerine kira ve taşınma desteğinde bulunuldu. Öte yandan ilçede 30 yılı aşan tapu sorunları da bir bir çözülüyor. Kâğıthane’de göçmen konutları olarak da bilinen sitelerin sakinleri 30 yıl aradan sonra tapularına kavuştu. Sadabad ve Lale sitelerinin sakinlerine tapuları Başkan Öztekin tarafından verilirken vatandaşların mutluluğu görülmeye değerdi.





CADDE VE SOKAKLAR SİLBAŞTAN YENİLENDİ

Eski haliyle trafik, altyapı ve çevresel alanda birçok sorun teşkil eden Kâğıthane’nin en büyük cadde ve sokakları 'Tematik Caddeler' projesi kapsamında yenilendi. Caddelerde araç ve yaya güvenliği sağlandı. Yol ve kaldırımları genişletildi. Ağaçlandırma ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanarak gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel bir manzara sunuldu. Elektrik kabloları yer altına alındı ve dahası fiber optik kablolar döşenerek caddelerde oturan mahalle sakinlerinin internet hızları 20 katına çıkarıldı. Caddeler, çalışmaların sonucunda daha modern, daha erişilebilir ve daha yeşil hale geldi. Gültepe, Hürriyet ve Merkez mahallelerine toplamda 710 araçlık otopark kazandırıldı.





SOKAK HAYVANLARI İÇİN MODERN TESİS

Sokak hayvanları için Türkiye’ye örnek olan bir rehabilitasyon ve tedavi merkezi; Kağıthane Belediyesi tarafından ilçeye kazandırıldı. Can Dostlar Ofisi yaklaşık 10 dönüm alanda, 1.500 metrekaresi kapalı alan şeklinde inşa edildi. Merkezde muayene ve teşhis bölümleri, ameliyathaneler, kedi ve köpekler için ayrı ayrı olmak üzere tedavi ve bakım bölümleri, aşevi, depo, teknik oda ve ofis bölümlerine yer veriliyor.



