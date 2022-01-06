Cumhuriyet'in haberine bakanlıktan tepki: Sevgi evlerindeki çocukların ifşa edildiğini söylemişlerdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler" başlığı ile başta Cumhuriyet olmak üzere çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan haberler nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu haberlerde yer alan "Aileleri tarafından sokağa bırakılan çocuklar" ve "ifşa edildi" gibi ifadelerin, devlet koruması altındaki çocuklara hassasiyet gösterilmesi vurgusuyla temelden çeliştiği ifade edildi.

"BU DİLİ ASLA KABUL ETMİYORUZ"

"Sokağa bırakılmak" ifadesinin çocukların en temel kişilik haklarını ihlal ettiği ve insani hassasiyetlerle bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, "Koruma altındaki çocuklarımızı ötekileştiren ve ikincil örselenmelerine sebep olan bu dili asla kabul etmiyor ve devlet korumasındaki çocukların hamisi olmaktan gelen her türlü hukuki hakkımızı saklı tutuyoruz" değerlendirmesine yer verildi.

"ÇOCUKLARIMIZIN HER TÜRLÜ FAALİYETE KATILMASINI DESTEKLİYORUZ"