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ANKARA

Cumhuriyet'in haberine bakanlıktan tepki: Sevgi evlerindeki çocukların ifşa edildiğini söylemişlerdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhuriyet'in yaptığı 'Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler' başlıklı habere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakanlığın açıklamasında, "Koruma altındaki çocuklarımızı ötekileştiren ve ikincil örselenmelerine sebep olan bu dili asla kabul etmiyor ve devlet korumasındaki çocukların hamisi olmaktan gelen her türlü hukuki hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadeleri yer aldı.

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Haber Merkezi AA
Cumhuriyetin haberine bakanlıktan tepki: Sevgi evlerindeki çocukların ifşa edildiğini söylemişlerdi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Sevgi evlerindeki çocukları camide ifşa ettiler" başlığı ile başta Cumhuriyet olmak üzere çeşitli basın ve yayın organlarında çıkan haberler nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.

  • Açıklamada, söz konusu haberlerde yer alan "Aileleri tarafından sokağa bırakılan çocuklar" ve "ifşa edildi" gibi ifadelerin, devlet koruması altındaki çocuklara hassasiyet gösterilmesi vurgusuyla temelden çeliştiği ifade edildi.

"BU DİLİ ASLA KABUL ETMİYORUZ"

"Sokağa bırakılmak" ifadesinin çocukların en temel kişilik haklarını ihlal ettiği ve insani hassasiyetlerle bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, "Koruma altındaki çocuklarımızı ötekileştiren ve ikincil örselenmelerine sebep olan bu dili asla kabul etmiyor ve devlet korumasındaki çocukların hamisi olmaktan gelen her türlü hukuki hakkımızı saklı tutuyoruz" değerlendirmesine yer verildi.

"ÇOCUKLARIMIZIN HER TÜRLÜ FAALİYETE KATILMASINI DESTEKLİYORUZ"

  • Devlet koruması altındaki çocukların, bakımlarını sağlayacak yetişkin bir yakını bulunmadığı için ve güvenlik ihtiyacı nedeniyle korumaya alınan olmak üzere iki gruba ayrıldığına işaret edilerek, "Güvenlik ihtiyacından dolayı Bakanlığımız korumasında bulunan çocuklarımızın kimliklerinin gizli tutulması, mahremiyetlerinin korunması son derece hassas olduğumuz bir konudur" ifadesi kullanıldı.
  • Güvenlik riski olmayan çocukların ise akranları ile eşit haklara sahip oldukları ve toplumsal hayata katılmalarının önünde bir engel bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Bakanlık olarak çocuklarımızın sosyal, sportif ve kültürel her türlü faaliyete katılmasını destekliyor ve teşvik ediyoruz" ifadesi vurgulandı.
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