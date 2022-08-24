Gündem Cüneyt Özdemirden Kılıçdaroğluna Kendi çıkarları için aday belirleyecek biz de ona oy vereceğiz öyle mi?
POLİTİKA

Cüneyt Özdemir'den Kılıçdaroğlu'na: Kendi çıkarları için aday belirleyecek biz de ona oy vereceğiz öyle mi?

YouTube kanalındaki yayında 6'lı masaya Cumhurbaşkanlığı adaylığı eleştirisinde bulunan ve açıklamaları gündem olan Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yeni paylaşımlar yaptı. Muhalefetin seçim stratejisini sert sözlerle eleştiren Özdemir, "Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterecek öyle mi? Hiçbir anket yok, hiçbir güvenililirlik yok, seçilme imkanı yok. Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Biz de alternatifsiz eşekler olarak onu mu seçeceğiz. Asla, asla, asla." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Özdemirden Kılıçdaroğluna: Kendi çıkarları için aday belirleyecek biz de ona oy vereceğiz öyle mi?
Cüneyt Özdemir-Kemal Kılıçdaroğlu

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalındaki yayında 6'lı masaya Cumhurbaşkanlığı adaylığı eleştirisinde bulunmuştu. Muhalefeti eleştiren Özdemir, "Altılı masa kamuoyunun tepkisine bakmadan herkesi çantada keklik görüyor olabilir ama bir dakika arkadaş. Aramızdan birini seçeceğiz siz de gelip bize oy vereceksiniz. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Sen gidip oy verir misin böyle bir şeye?" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: KENDİ ÇIKARLARI İÇİN ADAY BELİRLEYECEK

Özdemir, bu açıklamalarının gündem olmasının ardından bu kez de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Özdemir sert ifadeler kullandı:

Özdemir'in açıklaması şekilde oldu:

"Kemal Kılıçdaroğlu kendi çıkarları için ve kendi kafasına göre bir aday belirleyecek biz de 'EŞŞEK' gibi gidip ona oy vereceğiz öyle mi?

No no no...

YETER

ASLA!!!

Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterecek öyle mi?

Hiçbir anket yok, hiçbir güvenililirlik yok, seçilme imkanı yok.

Kemal Bey emekli olmasın diye mi?

Biz de alternatifsiz EŞŞEKLER olarak onu mu seçeceğiz...

ASLA, asla, asla..."

Cüneyt Özdemir 6'lı masa seçmenine seslendi: Bunlara oy verecek kadar aptal mısın?
OYNAT 01:55
Cüneyt Özdemir 6'lı masa seçmenine seslendi: Bunlara oy verecek kadar aptal mısın?
Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalındaki yayında 6'lı masaya Cumhurbaşkanlığı adaylığı eleştirisinde bulundu: “Diyorlar ki; aramızdan birini seçeceğiz, siz de eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz! Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bunlara oy verecek kadar aptal mısın?”


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