Cüneyt Özdemir'den Kılıçdaroğlu'na: Kendi çıkarları için aday belirleyecek biz de ona oy vereceğiz öyle mi?

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalındaki yayında 6'lı masaya Cumhurbaşkanlığı adaylığı eleştirisinde bulunmuştu. Muhalefeti eleştiren Özdemir, "Altılı masa kamuoyunun tepkisine bakmadan herkesi çantada keklik görüyor olabilir ama bir dakika arkadaş. Aramızdan birini seçeceğiz siz de gelip bize oy vereceksiniz. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Sen gidip oy verir misin böyle bir şeye?" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: KENDİ ÇIKARLARI İÇİN ADAY BELİRLEYECEK

Özdemir, bu açıklamalarının gündem olmasının ardından bu kez de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Özdemir sert ifadeler kullandı:

Özdemir'in açıklaması şekilde oldu:

"Kemal Kılıçdaroğlu kendi çıkarları için ve kendi kafasına göre bir aday belirleyecek biz de 'EŞŞEK' gibi gidip ona oy vereceğiz öyle mi?

No no no...

YETER

ASLA!!!

Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterecek öyle mi?

Hiçbir anket yok, hiçbir güvenililirlik yok, seçilme imkanı yok.

Kemal Bey emekli olmasın diye mi?

Biz de alternatifsiz EŞŞEKLER olarak onu mu seçeceğiz...

ASLA, asla, asla..."