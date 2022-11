Cüneyt Özdemir'den muhalefete 'proje yok' eleştirisi: Erdoğan'ı nasıl yeneceksiniz?

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında 6'lı masanın seçim stratejisine ve adaylık karmaşasına eleştirilerde bulundu. Muhalefetin yalnızca seçimden sonraki dönemin hesabını yaptığı söyleyen Özdemir, 6'lı masanın nasıl seçileceğine yönelik hiçbir çalışmasının olmadığını ifade etti.

"ERDOĞAN'I NASIL YENECEKSİNİZ?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenen Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes seçildikten sonra hesabını yapıyor. Ben de uzun zamandır diyorum ki ya çok güzel, şahane. Küçük bir sıkıntı var yani tadınızı da bozmak istemem Kemal Bey. Yani siz de aday adayı oldunuz. Tamam farkındayım. Ya evet Meral Hanım siz de şimdi başbakan olacaksınız evet çok güzel ama küçük bir şey var yani o kısmı nasıl halledeceğiz? Yani Erdoğan'ı nasıl yeneceksiniz? Ya da nasıl seçileceksiniz? Kemal Bey yani bununla ilgili bir yani ne bileyim bir plan, bir aday... Meral Hanım, ne diyorsunuz? Bir proje var mı? Şu anda yok."

"HERKES SEÇİLDİKTEN SONRA NE OLDUĞUNU ANLATIYOR"

6'lı masanın adayının açıklanmamasını eleştiren Özdemir şöyle devam etti:

"Bir tane şey koymuşlar böyle bir şeye... Herhalde pandoranın kutusu gibi bir kutu duruyor masanın üzerinde 6'lı masanın ortasında. İçine koymuşlar adayın ismini tutuyorlar. Kimse kimseye söylemesin. Niye? Yıpranabilir. Dediğim gibi küçük bir mesele var yani o sırada. Onunla ilgili hala bir emare yok. Seçim kampanyası var mı? Yok. Ne olacak? Yok. 6'lı masada herkes seçildikten sonra ne olduğunu anlatıyor.

Seçildikten sonra abi ne olacak? Parlamenter sisteme döneceğiz. Süper. Başka? Başka abi işte ekonomiyi düzelteceğiz. Süper. Ben diyorum ki on numara be.

Bravo be Meral Hanım. Bravo be, yürü be Kemal Bey. Yürü be. Paraları getireceğim. Tamam çok iyi bak hepsi çok iyi. Ama peki nasıl seçileceksiniz? Şimdilik oraları yani... Onu deyince ben kötü adam oluyorum orada."

