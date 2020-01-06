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Afyon haberleri: Çürümüş cesedi bulundu: Cinayet 740 saatlik görüntüden çözüldü

Çürümüş cesedi bulundu: Cinayet 740 saatlik görüntüden çözüldü

Afyonkarahisar'da, domuz bağı yapılmış ve çürümüş olarak evdeki çuval içinde bulunan cansız bedenin, kentte çobanlık yapan, Afganistan uyruklu Farid Mohammedi'ye ait olduğu belirlendi. 740 saatlik kamera görüntüsü inceleyen polis, cinayet şüphelilerinin, 1'i kadın 3 Afgan olduğunu belirledi. Ankara'da yakalanan şüpheliler, sorgularında cinayeti itiraf etti.

Haber Merkezi DHA
3 şüpheli, 3 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalanarak, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
3 şüpheli, 3 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalanarak, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi'ndeki kiralık evden 20 Aralık'ta kötü koku gelmesi üzerine bina sakinleri, ev sahibi Abdullah G.'ye haber verdi. Abdullah G., anahtarla girdiği tek odalı evdeki çuvalın içinde ceset olduğunu görünce polise haber verdi.

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İhbar üzerine eve gelen ekipler, domuz bağı yapılarak, başı aşağı gelecek şekilde çuvala konulmuş erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, cansız bedenin, Gebeceler beldesinde çobanlık yapan Afgan Farid Mohammedi'ye ait olduğu belirlendi. Mohammedi'nin 11 gün önce öldüğü tespit edildi. Mohammedi'nin çürümeye başlayan cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Mohammedi'nin çürümeye başlayan cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu.

740 saatlik görüntüden izleri bulundu

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 740 saatlik güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarını inceledi. Titiz çalışma sonucu Afganistan uyruklu Z.A. adlı kadın ile U.R. ve Z.R. adlı erkek şüpheliler belirlendi.

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Ekipler, 3 kişinin yakalanması için harekete geçti. Şüphelilerin, 10 Aralık'ta Ankara'ya kaçtığı belirlendi. Takibe alınan 3 şüpheli, 3 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalanarak, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan U.R., Z.R. ve Z.A., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Başına sopayla vurup, ellerini ve ağzını bağlamışlar

Şüpheliler, Cinayet Büro Amirliği'nde verdikleri ifadede, cinayeti itiraf etti. U.R. ve Z.R., Farid Mohammedi ile Z.A. yüzünden sürekli sorun yaşadıklarını anlattı. Şüpheliler, Mohammedi'yi eve çağırdıklarını, geldiğinde sopayla başının arka kısmına vurarak, yere düşürdüklerini, ellerini ve ağzını bağlayıp, dövdükten sonra cebinden telefonunu, sigarasını ve paralarını alarak, bazanın içine koyduklarını, ertesi gün öldüğünü anladıktan sonra da çuvala koyup, götürmeye çalıştıklarını; ancak kan aktığı için götüremediklerini söyledi.

Olayı birlikte gerçekleştirdiklerini belirten şüpheliler, daha sonra taksiyle gece vakti Ankara'ya kaçtıklarını anlattı. Şüpheliler, evde bulunan kanlı sopayı olayda kullandıklarını da itiraf etti. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan U.R., Z.R. ve Z.A., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Taksiciye para cezası

Öte yandan şüphelileri Ankara'ya götüren taksiciye, 'yol izin belgesi ve kimliği olmayan yabancı uyruklu yolcu taşımak' suçundan 5 bin 660 liralık idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

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