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D-100 karayolu üzerinde feci kaza: İki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bolu'da D-100 karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin Dağkent mevkisinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarpması sonucu vatandaş yola savruldu. Yoldan geçen başka bir aracın altında kalan yaya hayatını kaybetti.

00:23 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:46 - 22/01/2024 Pazartesi
AA
İki otomobil sürücüsü Bahçelievlet Polis Merkezi'ne götürüldü.
İki otomobil sürücüsü Bahçelievlet Polis Merkezi'ne götürüldü.

D-100 karayolunda kent merkezi yönüne giden M.E. idaresindeki 14 KN 281 plakalı otomobil, Dağkent mevkisinde karşıya geçmek isteyen Hasan Hüseyin Öztürk'e (31) çaptı.

Yola savrulan Öztürk'ün üzerinden 14 ABU 380 plakalı otomobil geçti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerine gelen Öztürk'ün yakınları sinir krizi geçirdi.

İncelemenin ardından Öztürk'ün cesedi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


#Bolu
#kaza
#otomobil
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