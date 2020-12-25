Gündem D-100 karayolundaki bir garip merdiven kaldırıldı
İSTANBUL

D-100 karayolundaki bir garip merdiven kaldırıldı

İstanbul'un ulaşımının ana damarlardan biri olan D-100 karayolundaki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürmüştü. Karayolunun ortasındaki refüje inmesiyle şaşırtan merdiven sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılmıştı. Şaşkına çeviren o merdiven yetkililer tarafından kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Garip merdiven kaldırıldı.
Garip merdiven kaldırıldı.

Kadıköy’de araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı, D-100 karayolu üzerinde bulunan Göztepe köprüsündeki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürmüştü.

Sosyal medyada gündem olmuş, merdivenin neden orada olduğu konuşulmuştu. Haber ajanslarının ündeme getirdiği merdiven yetkililer tarafından kaldırıldı.

Karayolunun ortasındaki refüje inmesiyle şaşırtan merdivenin kaldırıldığı D100 karayolu havadan görüntülendi.

Otoyolun ortasında bir garip merdiven: Görenleri şaşırtıyor
FOTOĞRAF 6
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Kadıköy’de araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı, D-100 karayolu üzerinde bulunan Göztepe köprüsündeki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürdü. D-100 Karayolu üzerinde bulunan merdivenin hangi amaçla ve ne zaman yapıldığı bilinmiyor.
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Köprünün ortasına yapılan yaya merdiveninin D-100 karayolunun orta refüjüne inmesi ise görenleri şaşkına çevirdi. Merdiveni ilk defa gören vatandaşlar D-100 karayoluna inerek minibüslere bineceğini zannederken, Göztepe Köprüsünde kapısı bulunan merdivenin kapısında “ Şantiye sahasına girmek tehlikeli ve yasaktır “ yazısı ise dikkat çekti.
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Merdivenin kapısında yazılan yazı sonrası akıllara Kurbağalı dere projesini getirse de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından projenin aylar önce tamamlandığı duyurulmuştu. Tamamlanan proje sonrası ortaya traji komik bir merdivenin unutulması pes dedirtti. Öte yandan şaşırtan merdiven havadan görüntülendi.
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Otoyolun ortasında bir garip merdiven: Görenleri şaşırtıyor
İstanbul'un ulaşımının ana damarlardan biri olan D-100 karayolundaki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürdü. Karayolunun ortasındaki refüje inmesiyle şaşırtan merdiven havadan görüntülendi.


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