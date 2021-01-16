Gündem Trafikten kaçmak için kural tanımıyorlar
İSTANBUL

D-100 Karayolu'ndaki trafikten kaçmak için kural tanımıyorlar

Trafikten kaçmak için kural tanımıyorlar

Küçükçekmece'den Avcılar yönüne giden sürücülerin zaman zaman D-100 Karayolu'ndan yan yola, zaman zaman da yan yoldan D-100 Karayolu'na gidebilmek için tüm kuralları hiçe sayarak geri geri gitmeleri kameralar tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
D-100'de tehlikeli hareketler.
D-100'de tehlikeli hareketler.

Küçükçekmece'den Avcılar'a giden sürücülerin bir bölümü D-100 Karayolu'nda ilerlerken yan yolu boş görünce buraya girmek için kuralları hiçe sayarak geri giderken, yollarında giden diğer sürücülerin yaşamını da tehlikeye sokuyor.

D-100'de tehlikeli hareketler; Trafikten kaçmak için kural tanımıyorlar

Benzer görüntüler zaman zaman yan yolda da görülüyor. Buradaki sürücülerin de yine ters yönde ilerleyerek yollarında giden sürücülerin de can ve mal güvenliğini tehlikeye sokuyor.

D-100'de tehlikeli hareketler; Trafikten kaçmak için kural tanımıyorlar

Cep telefonları ile görüntülenen kural tanımazlıkta bazı arazi araçları veya cip sürücülerinin ters gitme yerine refüjü aşarak boş olan yola yöneldiği dikkat çekti.

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