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D8 Zirvesi'ne katılan Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret: İsrail'in saldırganlığına son verilmeli

Türkiye bugün kritik önem taşıyan D8 Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü toplantısına ev sahipliği yaptı. İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını ele almak ve katliamın durdurulması amacıyla gerçekleştirilen toplantıya Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed İshak Dar da katıldı. Dar, Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ziyarette bulundu, Türkiye'nin söz konusu toplantıya tam zamanında ev sahipliği yapmasını takdir etti.

21:55 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.
Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Muhammed İshak Dar, bugün Gazze'deki durumla ilgili D8 Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Olağanüstü toplantısına katılmak için yaptığı Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Gazze ile ilgili D8 Bakanlar toplantısına tam zamanında ev sahipliği yapmasını takdir etti.

"İsrail'in saldırganlığına son verilmeli"

İshak Dar, bu toplantının Filistin halkına destek konusunda ortak kararlılığı, sınırsız bağlılığı ve hep birlikte yükseltilen sesi yeniden teyit ettiğini sözlerine ekledi.

Her iki lider de İsrail saldırganlığına derhal son vermek, İsrail'i korkunç insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarından sorumlu tutmak ve kuşatma altındaki Gazze halkına engelsiz şekilde insani yardım sağlamak için gerekli bütün çabaları göstermenin aciliyetini vurguladı.

Ayrıca Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dar, çok yönlü bir ortaklığa dönüşen Pakistan-Türkiye kardeşlik ilişkilerinin olumlu gidişatından duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Pakistan'a davet etti

Yakın ikili ilişkilerin karşılıklı olarak faydalı ekonomik ve ticari bağlara dönüştürülmesinin önemini vurgulayan Dar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Pakistan-Türkiye ikili ilişkilerini geliştirme yönündeki kişisel ilgisi ve liderliği için teşekkür etti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 7. Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyi (HLSCC) toplantısı için en kısa sürede Pakistan'ı ziyaret etmesi için davet etti.

Her iki lider de iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden kardeşçe işbirliğini daha da derinleştirme ve çeşitlendirme konusundaki kararlılıklarını yineledi.



#Muhammed İshak Dar
#Pakistan
#D-8 Toplantısı
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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