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ADİYAMAN

Dağ keçisi camiye girdi: Hatıra fotoğrafı çektiler

Adıyaman’ın Tut ilçesinde camiye giren dağ keçisi, uzun uğraşlar sonucu yakalanarak doğaya salındı. Boynuzlarından yakalanan dağ keçisiyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen köylüler, daha sonra dağ keçisini doğaya saldı.

Haber Merkezi İHA
Köylüler, daha sonra dağ keçisini doğaya saldı.
Köylüler, daha sonra dağ keçisini doğaya saldı.

Olay, Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Tepecik (Tirintil) köyünde meydana geldi. Dağ keçilerinin bölgeye yakın olan köye kadar inen keçilerden bir tanesi Tepecik Camisinin açık olan bahçe kapısından içere girdi.

Köylüler, daha sonra dağ keçisini doğaya saldı.

Cami bahçesinden cami içerisine giren dağ keçisini köylüler fark edince dağ keçisini camiden çıkartmak için yakalamaya çalıştı.

Köylüler, daha sonra dağ keçisini doğaya saldı.

Dağ keçisi doğaya salındı

Güvenlik korucuları ve köylüler caminin ikinci katına kaçan dağ keçisini uzun uğraşlar sonrasında yakaladı. Boynuzlarından yakalanan dağ keçisiyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen köylüler, daha sonra dağ keçisini doğaya saldı.

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