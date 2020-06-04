Dağ keçisi camiye girdi: Hatıra fotoğrafı çektiler

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Üc yüz yirmi beş teröriste sınır dışı: Tahliye uçuşlarında teröristler deport edildi

Türkiye’nin yakaladığı yabancı teröristlerin sınır dışı işlemine koronavirüs sürecinde de devam edildi. Türkiye, farklı ülkelerdeki vatandaşlarını getirmek için yaptığı tahliye uçuşlarıyla teröristleri de deport etti. 11 Kasım’dan bu yana 325 deport edildi.