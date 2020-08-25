Dağdan düşen 500 kilogram ağırlığındaki dev kaya parçaları faciaya neden olacaktı

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Destekleme ve Yetiştirme Kursu için başvurularda sona gelindi

Öğretmenlerin seminerlerinin başlamasıyla birlikte, Destekleme ve Yetiştirme Kursları da gündeme geldi. 2020-2021 eğitim yılında, DYK başvuruları öğretmenler için devam ediyor. e-Kurs başvuruları başladı mı? DYK burs başvuruları ne zaman alınacak? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde...