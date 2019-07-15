Daha fazla kenetlendik

15 Temmuz hain darbe girişimi, tarihimize karanlık harflerle yazılan insanlık dışı bir gün olmasının yanı sıra, bir ülkenin demokrasi mücadelesiyle tüm dünyaya örnek teşkil etmesi dolayısıyla da ayrıca önemlidir. Bizi birbirimize daha fazla kenetleyen bu elim gün, ülkemizin karşı karşıya kaldığı en hain saldırılardan biridir, utanç günüdür.

15 Temmuz hain darbe girişimiyle emellerine ulaşmak isteyen hainler, kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, dönemin tüm hükümet üyelerinin, yüce Meclisimizin, güvenlik güçlerimizin ve o karanlık gecede yüreği vatan sevdası ile yanan tüm vatandaşlarımızın direnişi neticesinde büyük bir bozguna uğradı. Bu alçak saldırıyı düzenleyenler karşısında, kahramanca ortaya konulan destansı mücadelede yer alan herkese bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük direnişin üçüncü yıldönümünde ülkemizin istiklali ve istikbali için hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum.

Vakıf Katılım olarak, kuruluşumuzun üzerinden henüz beş ay geçmişken karşılaştığımız bu menfur darbe girişimi karşısında ülkemiz için gerekli adımları hızla attık. Bütün finansman kalemlerinde hatırı sayılır oranlarda indirimler yaparak ekonominin canlılığını korumak için büyük gayret gösterdik. KOBİ’lerimiz başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerinin finansal ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılamalarını sağlamak ve yatırımcılarımızın önünü açmak amacıyla ekonomi yönetiminin devreye soktuğu tüm uygulamaların içerisinde yer aldık. Şubeleşme ve istihdam hedeflerimizde değişiklik yapmadan bütün çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdük.

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Sadece bankamız değil, ekonominin tüm tarafları bu dönemde oldukça başarılı bir sınav ortaya koymuş, tüm faaliyetler birlik ve beraberlik duyguları içerisinde yürütülmüştür. Yakalanan bu ahenk sayesinde ekonominin çarkları yeniden dönmeye başlamış, ülkemiz darbe girişiminin etkilerini hızla üzerinden atarak büyümeye ve gelişmeye devam etmiştir.

Bizler şu anda ilk kuruluş anımızda hissettiğimiz heyecan ve motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemiz üzerinde oynanan tüm siyasi ve ekonomik oyunların bilincinde olarak, vakıf kültüründen aldığımız manevi güçle ve ülkemizin geleceğine duyduğumuz güvenle sorumluluklarımızı büyük bir titizlikle yerine getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de ecdadımızdan miras kalan yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi bizi biz yapan değerlerden asla taviz vermeyecek, toplumumuzun tüm kesimlerinin hizmetlerimizden faydalanması için büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş