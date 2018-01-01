Daha güçlü bir Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2018' mesajında önemli açıklamalarda bulundu. 2017 yılında başta 16 Nisan referandumu olmak üzere tarihi dönüşümler yaşandığını hatırlatan Erdoğan, siyaset kurumunun, 15 Temmuz’da büyük bir fedakarlık gösteren millete ‘köklü sistem değişikliğiyle teşekkür ettiğini’ anlattı. Erdoğan, “16 Nisan’da kabul edilen yönetim reformu aynı zamanda, Türk milletinin 15 Temmuz’da gösterdiği fedakarlığa siyaset kurumunun bir teşekkürü olarak da görüyoruz. Ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkan bu millete, daha güçlü, daha müreffeh, daha güvenli bir Türkiye bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.

SALDIRILAR AKİM KALDI

2016 yılının PKK’nın terör eylemleri ve tarihin en büyük ihanetlerinden 15 Temmuz’daki FETÖ darbe girişimi gibi olayların gölgesinde tamamlandığını anımsatan Erdoğan, “Bu terör eylemlerini ve darbe girişimini hem içeride yürüttüğümüz operasyonlar hem de Suriye’de başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatı’yla boşa çıkarmamız tarihimizin en önemli hadiselerinden biri oldu” ifadesini kullandı. 2017’nin de benzer mücadelelerle dolu geçtiğine dikkati çeken Erdoğan, “FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda çok önemli adımları attığımız 2017 yılında özellikle ekonomi alanında ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldık. Hamdolsun tüm bu saldırıları akamete uğrattık” açıklaması yaptı.

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HAZIRLIKLI OLALIM

Mesajında Erdoğan, 2019 seçimlerine de dikkat çekerek şöyle konuştu: “2019 yılının mart ayında yapılacak mahalli seçimler ile aynı yılın kasım ayında yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, ülkemizin geleceği bakımından kritik öneme sahiptir. Bu kritik süreçte kışkırtmalara karşı uyanık olmalı, siyasi hesaplar uğruna bizi birbirimize düşürmek isteyenlere asla fırsat vermemeliyiz. Önümüzdeki yıl, gerek içeride, gerekse dışarıda yine çok önemli gelişmelerin bizi beklediğini biliyoruz. Devlet-millet tam bir dayanışma içerisinde, yeni sıkıntılara hazırlıklı olmak için gece-gündüz çalışacağız.”