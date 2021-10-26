Gündem Damada görülmemiş işkence Önce una buladılar sonra el arabasında gezdirdiler
BURSA

Damada görülmemiş işkence: Önce una buladılar sonra el arabasında gezdirdiler

Bursa’nın İznik ilçesinde damada yapılan işkence, 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Damadı önce una buladılar, sonra ise el arabası ile sokak sokak gezdirdiler.

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Haber Merkezi İHA
Damada görülmemiş işkence: Önce una buladılar sonra el arabasında gezdirdiler - Bursa haberleri
Düğünde gelin alma sırasında damat Batuhan Alp , işkenceyi aratmayan şakalara maruz kaldı.

İznik ilçesinde hemşire Damla Göl ile yat kaptanı Batuhan Alp, ilginç bir düğünle dünya evine girdi.

Düğünde gelin alma sırasında damat Batuhan Alp , işkenceyi aratmayan şakalara maruz kaldı. Arkadaşları, damadın başında yumurta kırdı, un döktü, damacana ile üzerine su döktü.

Böyle damat işkencesi görülmedi
GÜNDEM
Böyle damat işkencesi görülmedi

Bununla yetinmeyen damadın acımasız arkadaşları Batuhan Alp’e Üstü yırttı, ağzına emzik verdi, damada göbek de attırıldı. Dakikalarca süren eğlence sonunda damat Batuhan Alp, son olarak arkadaşları tarafından el arabasına bindirilip sokak sokak gezdirildi.

Gelin Damla Göl ise, yapılan işkenceler karşında şok oldu. Göl, "Keşke kafasında yumurta kırmasalardı. Acıdım" dedi.

Bu kez hedef damat değil kardeşi: 'Eğlence' adı altında 'işkence' yaptılar
FOTOĞRAF 9
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Kepez ilçesi Habipler Mahallesi’nde yaşayan Sezer Dündar’ın düğünü renkli görüntülere sahne oldu.
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Halayların çekildiği katılımcıların doyasıya eğlendiği düğünde geleneklere göre bu kez damat değil, kardeşi işkenceye maruz kaldı.
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Düğün yerinin ortasındaki bir sandalyeye oturtulan damadın kardeşi Özcan Dündar, başına önce su döküldü sonra şampuanla köpürtüldü.
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Dakikalarca yüzü ve başı köpük içinde kalan Dündar’ın sürekli olarak üzerine bidonlarla su döküldü.
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Daha sonra köpükleri yıkanan gencin yüzüne cerrahi maske takıldı ve yangın tüpüyle üzerine köpük sıkıldı.
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Dündar’ın ardından yine başına şampuan dökülerek suyla yıkanmaya devam edildi.
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İşkenceyi andıran eğlence yaklaşık yarım saat devam etti.
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Tüm bu görüntüler katılımcıların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Bu kez hedef damat değil kardeşi: 'Eğlence' adı altında 'işkence' yaptılar
Antalya'da bir düğünde damadın erkek kardeşine yapılan, köpüklü ve yangın tüplü işkence gibi eğlence gülümsetti. Tüm işkenceye dayanan damadın kardeşi ise sandalyeyi terketmedi.

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