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Gündem Danıştayın Ayasofya kararı sonrası vatandaşlar toplanmaya başlandı
İSTANBUL

Danıştay Ayasofya kararını açıkladı - Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası Ayasofya çevresinde yoğun hareketlilik

Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası vatandaşlar toplanmaya başlandı

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Kararın açıklamasının ardından Ayasofya çevresinde yoğunluk hareketlilik yaşandı. Ziyaretlerin devam ettiği Ayasofya'nın çevresi tedbir amacıyla bariyerlerle çevrildi.

Haber Merkezi AA DHA Yeni Şafak
Danıştay kararı sonra Ayasofya önünde toplanmalar başladı.
Danıştay kararı sonra Ayasofya önünde toplanmalar başladı.

Ayasofya'nın cami statüsünün kazanması için önü açılırken Emniyet önlem amacıyla Ayasofya çevresinde geniş güvenlik önlemleri almaya başladı.

Reuters
Danıştay kararı sonra Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar...

DANIŞTAY MÜZE KARARINI İPTAL ETTİ

  • Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Reuters
Danıştay kararı sonra Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar...

'Fethin Sembolü' Ayasofya için Danıştay kararını verdi: Müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi
GÜNDEM
'Fethin Sembolü' Ayasofya için Danıştay kararını verdi: Müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi

BARİYERLER YERLEŞTİRİLDİ

Ziyaretlerin devam ettiği Ayasofya'nın çevresi öğleden sonra tedbir amacıyla bariyerlerle çevrildi. Kamyonetlerle getirilen bariyerler ekipler tarafından Ayasofya çevresine yerleştirildi.

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

Danıştay'ın kararı beklenirken Ayasofya'nın içi görüntülendi
FOTOĞRAF 25
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İstanbul’un simgeleri arasında yer alan Ayasofya’nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağının kararının bugün açıklanması bekleniyor.
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Danıştayın kararı beklenirken Ayasofya’nın içi görüntülendi.
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Yerli ve yabancı turistlerin Ayasofya’yı ziyaret ederek içinde fotoğraf çektiği görüldü.
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Danıştay'ın kararı beklenirken Ayasofya'nın içi görüntülendi
İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağının kararı bugün açıklanması bekleniyor. Danıştayın kararı beklenirken Ayasofya'nın içi görüntülendi.

Necip Fazıl'ın sesinden
OYNAT 01:36
Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak"
Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,
“Gençler!
Bugün mü yarın mı bilemem.
Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.


Danıştay Ayasofya kararını verdi: Tekrardan ibadete açılacak
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Danıştay Ayasofya kararını verdi: Tekrardan ibadete açılacak

Muhalefeti karın ağrısı tuttu: CHP Ayasofya müze olarak kalsın derken HDP kilisiye dönüştürülsün dedi
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Bakan Albayrak'tan Ayasofya mesajı: Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak
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Bakan Albayrak'tan Ayasofya mesajı: Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak

Dünyanın gözü Ayasofya'da: Yerli ve yabancı medya kuruluşları yoğun ilgi gösteriyor
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Dünyanın gözü Ayasofya'da: Yerli ve yabancı medya kuruluşları yoğun ilgi gösteriyor

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Ayasofya'nın ibadete açılma sürecindeki kilit nokta yaşananları anlattı: Emekli öğretmen Kandemir 15 yıldan beri hukuk mücadelesi veriyor

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