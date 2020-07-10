Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası vatandaşlar toplanmaya başlandı

Ayasofya'nın cami statüsünün kazanması için önü açılırken Emniyet önlem amacıyla Ayasofya çevresinde geniş güvenlik önlemleri almaya başladı.
Reuters
Danıştay kararı sonra Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar...
DANIŞTAY MÜZE KARARINI İPTAL ETTİ Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Reuters
Danıştay kararı sonra Ayasofya önünde toplanan vatandaşlar...
GÜNDEM
'Fethin Sembolü' Ayasofya için Danıştay kararını verdi: Müzeye dönüştürülmesine dair Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi
BARİYERLER YERLEŞTİRİLDİ
Ziyaretlerin devam ettiği Ayasofya'nın çevresi öğleden sonra tedbir amacıyla bariyerlerle çevrildi. Kamyonetlerle getirilen bariyerler ekipler tarafından Ayasofya çevresine yerleştirildi.
FOTOĞRAF
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İstanbul’un simgeleri arasında yer alan Ayasofya’nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağının kararının bugün açıklanması bekleniyor.
Danıştayın kararı beklenirken Ayasofya’nın içi görüntülendi.
Yerli ve yabancı turistlerin Ayasofya’yı ziyaret ederek içinde fotoğraf çektiği görüldü.
Danıştay'ın kararı beklenirken Ayasofya'nın içi görüntülendi
İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağının kararı bugün açıklanması bekleniyor. Danıştayın kararı beklenirken Ayasofya'nın içi görüntülendi.
OYNAT
01:36
Necip Fazıl'ın sesinden "Bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak"
Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay kararı için geri sayım sürerken, Necip Fazıl Kısakürek'in Ayasofya ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Kısakürek'in sesinden,
“Gençler! Bugün mü yarın mı bilemem. Fakat Ayasofya açılacak' sözleri.
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Danıştay Ayasofya kararını verdi: Tekrardan ibadete açılacak
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