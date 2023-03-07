|
Reklam
Reklam
Gündem

Danıştay Başsavcılığına 13. Daire Başkanı Nevzat Özgür seçildi

Danıştay Başsavcılığında bayrak değişimi yaşandı. Abdulkadir Atalık'tan boşalan Danıştay Başsavcılığı için bir süredir yapılan seçimler sonucunda Başsavcılığa 13. Daire Başkanı Nevzat Özgür getirildi.

21:24 . 7/03/2023 Salı
AA
Danıştay Başsavcılığında görev değişimi yaşandı. (Arşiv)

Danıştay Başsavcılığında görev değişimi yaşandı. (Arşiv)

Danıştay Başsavcılığına, Danıştay 13. Daire Başkanı Nevzat Özgür seçildi.

Abdulkadir Atalık'tan boşalan Danıştay Başsavcılığı için bir süredir yapılan seçimler sonuçlandı.

Danıştay Genel Kurulunca yapılan seçimde, Başsavcılığa 13. Daire Başkanı Nevzat Özgür getirildi.

Nevzat Özgür kimdir?

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde doğan Özgür, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programını, "Türk Hukukunda Memurların Yargılanması" başlıklı yüksek lisans tezi ile tamamladı.

Danıştay Yardımcısı unvanıyla 12 Ocak 1981'de mesleğe başlayan Nevzat Özgür, ardından Danıştay Tetkik Hakimi oldu. Ankara İdare ve Vergi Mahkemesi Üyeliği ile Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulunan Özgür, 7 Aralık 2001'de Danıştay Savcılığına atandı.

Danıştay Üyeliğine 3 Şubat 2009'da, Danıştay 13. Daire Başkanlığına 1 Mart 2012'de seçilen Özgür, evli ve üç çocuk babası.



#Danıştay
#Nevzat Özgür
#Danıştay Başsavcılığı
12 dakika önce
default-profile-img
Danıştay Başsavcılığına 13. Daire Başkanı Nevzat Özgür seçildi
Meral Akşener: Herkes 'Masadan kalktı' dedi ama ben değil masa kalktı
Meral Akşener: Ben değil masa kalktı
Watford'da Slaven Bilic dönemi sona erdi
CZN Burak deprem bölgesindeki çocuklara seyyar hamburger aracı götürdü
Kuzey Akım Boru hatlarına saldırıyı Ukrayna yanlısı bir grup düzenledi iddiası
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.