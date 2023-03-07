Danıştay Başsavcılığına 13. Daire Başkanı Nevzat Özgür seçildi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini, bunun da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösterdiğini belirtti. Powell, "Verilerin toplamı daha hızlı sıkılaşmanın gerekli olduğunu gösterirse, faiz artışlarının hızını artırmaya hazırız" ifadelerini kullandı.