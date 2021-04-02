Danıştay’ın kararıyla terör propagandacılarına basın kartı kapısı aralandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan Basın Kartı Yönetmeliği’nin bazı maddeleri için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan Basın Kartı Yönetmeliği’nin bazı maddeleri için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Önce bir madde sonra diğer maddelerin yürütmesi durduruldu

Karar, Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin, (ÇGD) yönetmeliği yargıya taşımasıyla alındı. Danıştay 10. Daire, ilk olarak yönetmeliğin sadece bir maddesindeki bir ibarenin yürütmesini durdurmuştu. Ancak ÇGD’nin itirazı sonucu, dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşındı. Kurul, yönetmeliğin diğer maddeleri için de yürütmeyi durdurma kararı verdi.

ÇGD davayı neden neden açtı?

Basın Kartı Yönetmeliği’nde basın kartı verilecek kişilerde “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ile devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından hüküm giymemiş olma şartı” aranıyordu. ÇGD, 10. Danıştay Dairesine açtığı iptal ve yürütmeyi durdurma davasında bu maddenin iptalini istedi.

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Suç ve suçluyu övmenin yolunu açan talep

ÇGD, 10. iptal ve yürütmeyi durdurma talebinde, “halk arasında panik ve korku yaratma”, “suç işlemeye tahrik”, “suçu ve suçluyu övme”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “halkı kanunlara uymamaya tahrik” maddeleri çerçevesinde hüküm giymeme koşulunun da iptalini talep ederek, basın kartı verirken bu koşulun aranmamasını istedi.

Terörden hüküm giyenlere basın kartı mümkün kılındı

Bunlar dışında dernek, kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikâp, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hüküm giymemiş olma; Terörle Mücadele Kanununun 3. maddesinde sayılan terör suçları ile 4. maddesinde sayılan terör amacı ile işlenen suçlardan hüküm giymemiş olma gibi koşuların basın kartının iptal sebeplerini düzenleyen maddeden çıkarılmasını talep etti.

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İdari Dava Dairleri Kurulu'nun kararı ne yönde oldu?

İdari Dava Dairleri Kurulu (İİDK), hukuki belirlilik ilkesine aykırılık gerekçesiyle basın kartı iptal nedenleri arasında yer alan “basın meslek onurunu zedeleyecek işler yapmak” ve “milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunmak” hallerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bununla birlikte, İDDK tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilen maddelerin birçoğunun Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kurulmadan önce geçerli olan ve mülga Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü zamanında uygulanan Basın Kartı Yönetmeliklerinde de (2001 ve 2015 yıllarındaki yönetmeliklerde) var olduğuna dikkat çekiliyor.

DEAŞ propagandası yapana basın kartı verilir mi?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda basın kartı yönetmeliğinin bazı maddelerine ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararını ele aldı.

Altun; “Bir an düşünün. Herhangi bir Batı ülkesinde mütemadiyen DEAŞ propagandası yapan bir kişiye “basın kartı” verilir mi? “Ama ben gazeteciyim” diye yırtınsa sonuç alabilir mi? HAYIR! Ama bize gelince, devletin PKK veya FETÖ propagandası yapanları “gazeteci” olarak tanıması isteniyor! Buna itiraz ediyoruz. Bu kirli zihniyeti reddediyoruz. Terör örgütlerinin, onların hami ve işbirlikçilerinin oluşturmaya çalıştığı şiddet ortamına teslim olmuyoruz. Demokrasinin de, ifade ve basın özgürlüğünün de birinci düşmanı terör örgütleridir. Haklı mücadelemiz sürecek...” ifadelerini kullandı.

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Buna itiraz ediyoruz.

Bu kirli zihniyeti reddediyoruz.

Terör örgütlerinin, onların hami ve işbirlikçilerinin oluşturmaya çalıştığı şiddet ortamına teslim olmuyoruz.

Demokrasinin de, ifade ve basın özgürlüğünün de birinci düşmanı terör örgütleridir.

Haklı mücadelemiz sürecek... — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 1, 2021

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GÜNDEM Fahrettin Altun: 10 bin basın mensubunun kartları teslim edildi