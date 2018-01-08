Darbe davasında suçsuz rütbelilere tahliye gelebilir

Geçtiğimiz hafta Yeni Şafak'ın ortaya çıkardığı kripto mesajlaşma uygulaması ByLock'u istem dışı yükleme tuzağına düşen ve Mor Beyin uygulamasının kullanıldığı tespit edilen tutuklu mağdurlar için tahliye yolu açıldı.

Üniformalılara tahliye yolu

15 Temmuz darbe girişimi kapsamında suçsuz olmasına karşın 'darbeci' olarak yargılanan ve mahkumiyetleri devam eden askerler için de gözler tahliye yoluna çevrildi. Tutuklu bulunan kişilerin, kapsamlı incelemelerin ardından suçsuzluklarının tespitiyle tahliye olması bekleniyor. Bu kapsamda hafta içi yapılacak duruşmalarda benzer kararlar çıkabilir.

İlk tahliye Sarıkamış'tan gelebilir

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle, 15 Temmuz'da Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığına bağlı 1. Komando Tabur Komutanlığı Tabur Karargahında görevli 8'i tutuklu 22 kişinin yargılanmasına devam ediliyor.

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TSK ile ilişiği kesilen tutuklu sanıklardan üsteğmen Serdar Gürdamur'un ifadesindeki bilgiler ise dikkati çekiyor.

Tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Serdar Gürdamur, 15 Temmuz akşamı verilen alarm üzerine kışlaya hareket ettiğini dile getirdi.

"Esnaflarla konuştum"

Arazide icra edilecek bir operasyon hazırlığının söz konusu olduğunu ve Üsteğmen Ümit'in gelerek bölüğün hazırlıklarını kontrol ettiğini ifade eden Gürdamur, "Kalabalık grubun slogan atarak yanımıza doğru geldiğini gördüm. Yaklaşan grup arasında tanıdığım esnaflar vardı ne olduğunu sordum, 'Komutanım sizi kandırıyorlar, Cumhurbaşkanı, Başbakan bizleri sokağa çağırdı, sizin haberiniz yok mu dediler' ben onu duyduktan sonra geri çekildik" beyanında bulundu.

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Gürdamur'un da isminin aralarında bulunduğu üsteğmenlerin 15 Temmuz gecesi vatandaşla karşılaşmalarına rağmen Sarıkamış Hükümet Konağı'nın etrafında bulunan sokakları yaya ve araç trafiğine kapattıkları iddia ediliyor.

Salı günü hakim karşısına çıkacak

Sanıkların eylemleri TCK 309/2-c maddesi kapsamında değerlendiriliyor. Bu kapsamda 29 Aralık tarihinde TCK 309/2, 3713 sayılı terörle mücadele kanununun 5/1. maddesi, TCK 53, 58,9, 63 maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmişti.

Salı günü yapılacak yeni duruşmada incelemelerin ardından Gürdamur için karar çıkması bekleniyor.