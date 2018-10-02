Gündem Darbe gecesi Akıncı Üssüne gelenleri Suriye yanlıları diye tanıtmış
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz Günü Akıncı Üssü'ne gelen halka Suriye yanlısı demişler

Darbe gecesi Akıncı Üssü'ne gelenleri Suriye yanlıları diye tanıtmış

FETÖ'nün, darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın tanıklarından astsubay Ümit Y, darbeciler tarafından sivillere ateş edildiğini ve yüzlerce mermi atıldığını söyledi.

Haber Merkezi AA
15 Temmuz'da hain FETÖ girişimi vatandaşların canları pahasına direnmesiyle engellenmişti.
15 Temmuz'da hain FETÖ girişimi vatandaşların canları pahasına direnmesiyle engellenmişti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar ve yakınları ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla ifade veren astsubay Ümit Y, olay tarihinde Akıncı Üssünde görevli olduğunu, devriye görevini yerine getirdikten sonra saat 21.30 sularında kışla giriş çıkışının kapatıldığına dair telefon geldiğini dile getirdi.

"Bunlar Suriye yanlıları...."

Ümit Y, nizamiye bölgesine, neler olduğunu öğrenmek için gittiğinde, Akıncı Üssünde görevli olmayan kişileri gördüğünü, kendisini "Yüzbaşı Halil" olarak tanıtan kişinin, büyük bir terör saldırısı olabileceğini söylediğini aktardı.

Bu bilginin doğru olabileceğini değerlendirmesi üzerine nizamiye bölgesine asker takviyesi yaptığını anlatan Ümit Y, nizamiye önünde sivil vatandaşların gelmeye başlaması üzerine şüphelendiğini kaydetti. Ümit Y, bu sırada "Yüzbaşı Halil" ile aralarında geçen konuşmayı şu sözlerle aktardı:

  • "Yüzbaşı Halil'e, 'Bunlar kim?' diye sordum, Suriye yanlıları olduğunu söyledi. 'Ama ellerinde Türk bayrağı var.' dedim. Terörle mücadelede kullanılan uçaklar neden bizim üssümüzden kalkıyor diye sordum. Bundan bir süre sonra telefon kullanmamızı yasakladılar. Arka tarafta bir yere geçerek eşimi aradım, haberlerde darbe girişiminden bahsedildiğini, Akıncı Üssünden kalkan uçakların buna destek verdiğini söyledi. Daha sonra çalışma arkadaşlarımla görüşmemden sonra bu haberlerin doğru olabileceğini değerlendirdim."

"Süleyman Soylu ile görüştük"

Yaşanan gelişmeler üzerine yaklaşık 8-10 kişilik bir ekiple lojmandaki evlerden birine geçtiklerini, burada darbecilere karşı ne yapacaklarını konuştuklarını anlatan Ümit Y, yanlarındaki subaylardan birinin, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü, uçakların kalkışının engellenmesi için pistin bombalanması ve yakıt alımının durdurulması konularını konuştuklarını beyan etti.

"Ot biçmeye geldik"

  • Tanık Ümit Y, teslim aldıkları şüphelilere, neden üsse geldiklerini sorduğunda, "Ot biçmeye geldik" diye cevap verenlerin olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyetinin darbeciler tarafından sivillere ateş edilip edilmediği sorulması üzerine Ümit Y, "Sivil halk geldiği anda yüzlerce mermi atılıyordu." diye konuştu.

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