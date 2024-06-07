|
Gündem

Darbe girişiminde bir vatandaşı şehit eden FETÖ'cü hain kaçma hazırlığındayken yakalandı

İzmir'de gerçekleştirilen operasyon sonucu yurt dışına kaçma hazırlığında olan FETÖ'cü yakalandı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bir vatandaşı şehit eden, bazı vatandaşları da yaralayan şahsın 200 yıl hapis cezası ile yargılandığı öğrenildi.

21:55 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 22:12 - 7/06/2024 Cuma
DHA
200 yıl hapisle yargılanan FETÖ'cü yakalandı.
200 yıl hapisle yargılanan FETÖ'cü yakalandı.

FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında, İstanbul'da bir vatandaşı tabanca ile vurarak şehit eden ve bazı vatandaşları da yaralayan Savaş Çiftçi, İzmir'in Seferihisar ilçesinde kaçma hazırlığındayken yakalandı. 200 yıl hapis cezası ile yargılandığı öğrenilen Çiftçi, cezaevine gönderildi.

Darbe girişiminde bir vatandaşı şehit etti

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında, İstanbul'da bir vatandaşı tabanca ile vurarak şehit eden ve bazı vatandaşları da yaralayan Savaş Çiftçi'nin ilçede olduğu bilgisini aldı. Bu kapsamda titiz bir çalışma yürüten polis, Çiftçi'nin bir adreste saklandığını saptadı.

Cezaevine gönderildi

Teknik ve fiziki takibi tamamlayan polis, savcılık talimatı ile Çiftçi'yi operasyonla gözaltına alındı. İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 200 yıl hapis cezasıyla yargılandığı öğrenilen Çiftçi, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine gönderildi.


FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaçırıldığı iddia edilmişti: Pensilvanya'daki çiftliği sessizliğe büründü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, uzun yıllar kaldığı örgüt merkezinden başka bir yere götürüldüğü iddiaları güçlenirken, görüntülenen çiftlik alanının sessizliği dikkati çekiyor. 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı ismi Gülen'in, 1999'dan bu yana kaldığı ve örgüt mensuplarını kabul ettiği karargahından kaçırıldığı iddiası yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından gündeme getirilmişti. Örgüte ait yayın organlarında adı “Golden Generation Worship & Retreat Center” olarak geçen FETÖ karargahına ziyaretlerin durduğu ve çiftlikteki misafirhanelerde kalanların bulundukları evleri boşalttığı öğrenildi.


#FETÖ
#İzmir
#Seferihisar
#Operasyon
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 Doğum parası ne kadar?