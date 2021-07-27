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POLİTİKA

Darbeci Terzi'yi savunup şehit Halisdemir'e hakaretler savuran İYİ Partili Sarıtaşlı'dan skandal savunma: Tanımıyordum

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ’cü darbeci Semih Terzi’ye sahip çıkan ve 15 Temmuz kahramanı şehit Astsubay Ömer Halisdemir’e hakaretler savuran İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı’nın ifadesi ortaya çıktı. Sarıtaşlı, yazdıklarından dolayı pişmanlık yaşadığını ifade ederek, “Semih Terzi'yi de Halisdemir'i de tanımam. Yaptığımdan pişman olup tweeti kaldırdım. 24 yıldır aktif siyaset yapıyorum, ilk kez böyle bir hata yaptım” diyerek kendisini savundu.

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​Darbeci Terziyi savunup şehit Halisdemire hakaretler savuran İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlıdan skandal savunma: Tanımıyordum
İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıkmıştı.

Sarıtaşlı, Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren ve daha sonra şehit düşen 15 Temmuz Kahramanı Astsubay Ömer Halisdemir'e "asıl darbeci" demişti.

Sarıtaşlı paylaşımının ardından Tokat'ta Türk Ceza Kanunu'nun 215'nci maddesine göre suçu ve suçluyu övme suçundan gözaltına alınmıştı.

"Halisdemir'i tanımam, yaptığımdan dolayı pişmanım"

Sarıtaşlı ilk ifadesinde, "2016 yılında darbe girişimi olduğundan beri yazılı ve görsel medyayı yakından takip ederek darbeyle ilgili her türlü haberi okudum. Bir sürü bilgi kirliliği olduğunu gördüğümden dolayı 'Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Halis Demir olduğunu biliyorsunuz dimi' şeklindeki yorumu yaptım. Semih Terzi isimli şahsı da tanımam Halis Demir isimli şahsı da tanımam. Yaptığım yorumdan dolayı pişmanlık duyup önce yapmış olduğum twit paylaşımımı sildim. Daha sonrada hesabımı kapattım. 24 yıldır aktif olarak siyaset yapıyorum, ilk defa böyle bir hata yaptım" şeklinde konuştu.

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