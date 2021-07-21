Darbeciler Öksüz'ü böyle uğurladı:  Akıncı Üssü’ndeki kayıtlar 5 yıl sonra ortaya çıktı

ABDULLAH SARİCA

FETÖ’nün darbe girişimini yöneten sivil imamlardan Adil Öksüz’ün Akıncı Üssü’ndeki görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce 12 Temmuz’da gerekçeli kararı tamamlanan Akıncı Üssü darbe girişimi davasının delilleri arasında Öksüz’ün görüntüleri de yer aldı. Gerekçeli kararda yer verilen görüntü döküm belgesine göre Öksüz, 15 Temmuz gecesi Ankara’da terör estiren pilotların talimat aldığı 143’üncü Filo Komutanlığı’nın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Adil Öksüz

GÖRÜNTÜ DARBECİLERİ YALANLADI

Darbe girişiminin başarısızlığa uğradığını anlayan Öksüz, 16 Temmuz sabahı saatler 11.49’u gösterdiğinde (kamera saati 11.02) sözde Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imamı Nurettin Oruç ile Öğretmen Gazinosu’nun önünde görüldü. Kısa süre burada kalan Öksüz ve Oruç, daha sonra bir grup darbeci asker tarafından uğurlandı. 5 yıl sonra ortaya çıkan görüntüler, olay gecesi Adil Öksüz’ün Akıncı Üssü’nde olmadığını iddia eden darbecileri bir kez daha yalanladı.

ONLAR GİDİNCE GAZİNO BOŞALDI

Öksüz’ün Akıncı Üssü’nden firar etmeden önceki son görüntülerine ilişkin “görüntü döküm belgesinde” şu tespitlere yer verildi: “Öğretmen Gazinosu kapısının önünde büyük bir kalabalığın toplandığı, sivil kıyafetli olarak sanık Adil Öksüz’ün, elinde el çantası ve bir valizle kapı önündekilerle konuştuğu, sanık Nurettin Oruç’un elinde el çantasının bulunduğu, kapı önündeki kalabalık askeri grubun sivil imamları Öğretmen Gazinosu’ndan uğurladıkları, onların peşinde bir anda Öğretmen Gazinosu’nun boşaldığı anlaşılmaktadır.”

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Akın Öztürk

AKIN ÖZTÜRK DE GÖRÜNTÜLERDE

Akıncı’daki güvenlik kameralarına, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski orgeneral Akın Öztürk de yansıdı. Saat 11.59’da (kamera saati 11.12) koruması ve emir astsubayı ile Öğretmen Gazinosu’nun yanındaki odaya geçen Öztürk, bir süre sonra eski tuğgeneral Kubilay Selçuk ve eski tuğamiral Hakan Evrim’in de arasında bulunduğu darbecilerle konuştuktan sonra filodan ayrıldı. Saatler 12.09’u gösterdiğinde (kamera saati 11.22) darbe sanıklarından oluşan bir grubun, Öğretmen Gazinosu koridorundan filoyu terk ettiği görüldü.

Görüntü döküm belgesine göre 143’üncü Filo Komutanlığı’nın güvenlik kamera saatlerinin 47 dakika geri olduğu belirtildi.

Kemal Batmaz

Harun Biniş

Hakan Çiçek

Nurettin Oruç

KALKIŞMAYI BURADAN YÖNETTİLER