Gündem Darbecilere 127 milyon liralık tazminat Hainler maddi hasarın bedelini ödeyecek
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

​Darbecilere 127 milyon liralık tazminat: Hainler maddi hasarın bedelini ödeyecek

Darbecilere 127 milyon liralık tazminat: Hainler maddi hasarın bedelini ödeyecek

15 Temmuz’da birçok kurumu bombalayarak tahrip eden darbeciler hakkında Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Muğla, Malatya ve Şırnak’ta tazminat davaları da açıldı. Darbeyi yönetenler ve pilotların aralarında bulunduğu FETÖ’cülerden istenen para 126 milyon 736 bin lira.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ağırlaştırılmış müebbet ile süreli hapis cezalarına çarptırılan darbeciler, maddi hasarın da bedelini ödeyecek.
Ağırlaştırılmış müebbet ile süreli hapis cezalarına çarptırılan darbeciler, maddi hasarın da bedelini ödeyecek.

Darbeciler, 15 Temmuz akşamı görev yaptıkları karargahların kontrolünü ele geçirdikten sonra kritik önemdeki kamu kurumlarını işgal etmeye başladı. Güvenlik güçleri ve vatandaşların direnişiyle karşılaşan darbeciler, başarılı olamayacaklarını anlayınca bu kurumlara savaş uçakları ve zırhlı araçlarla saldırdı. Bunun sonucunda kimi binalar kullanılamaz hale geldi, birçok kurumda ise hasar oluştu. Bu kurumların başında 50 polisin şehit düştüğü Gölbaşı’ndaki Polis Özel Harekat Başkanlığı Yerleşkesi geliyor.

ELEBAŞI GÜLEN İLK SIRADA

Darbe girişiminin ilk saatlerinde saldırıya uğrayan Özel Harekat Başkanlığındaki hasar için Emniyet Genel Müdürlüğü, Gölbaşı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 406 darbe sanığı hakkında 46 milyon 920 bin 467 lira tazminat davası açtı. Davalılar arasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile o gece Ankara’da terör estiren pilotlar da yer aldı.

MECLİS’TEN 19 MİLYON LİRALIK DAVA

Emniyet Genel Müdürlüğü, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de olduğu 661 sanık hakkında, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün taşınır ve taşınmaz mallarındaki hasarın karşılanması için Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 34 milyon 559 bin 647 liralık tazminat davası açtı. Darbe girişimi sırasında bombaların hedefi haline gelen TBMM de oluşan zararın karşılanması için darbe sanıkların peşine düştü.

MSB peşini bırakmıyor

  • Darbecilerin neden olduğu maddi hasarın ödenmesi için en çok tazminat davası açan kurumların başında Milli Savunma Bakanlığı geliyor. Bakanlık, Ankara başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Konya, Malatya ve Şırnak'ta darbeciler aleyhine bugüne kadar 12 milyon 606 bin 280 liralık 18 dava açtı. Bu dosyalardan 12'si Ankara'da, ikisi İstanbul'da bulunuyor. TÜRKSAT, Jandarma, Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün de açtığı tazminat davaları 2021’de görülecek.

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