Gündem Darbecilere en güzel mesaj
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Darbecilere en güzel mesaj

15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasında Türkiye’de faaliyet gösteren GSM şirketlerinin de büyük katkısı oldu. O şirketlerden birisi de Turkcell’di. İletişim devinde o gece hareketli saatler yaşandı.

Burak Doğan Yeni Şafak
Kaan Terzioğlu
Kaan Terzioğlu

Dönemin CEO'su Kaan Terzioğlu, yazışmalarla tüm personeli darbecilere karşı yüreklendirdi. En uzun gecenin yarısında şirket çalışanlarının bir kısmının katıldığı ‘Acil’ isimli bir yazışma grubu kuruldu. Terzioğlu buradan da çalışanlarına darbecilere karşı dik durun çağrısı yaptı: “Size güveniyorum. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı var. Kulaklarınız ve dualarınız onunla olsun. Türkiye’nin bize ihtiyacı var.”

İNTERNET HIZI TALEBİ

15 Temmuz gecesi saat 02.22 sularında mesajlaşma grubuna şirket çalışanı H.Y.A, darbecilerin kontrolündeki Genelkurmay Başkanlığı’ndan internet çıkış hızının arttırılması talebinin geldiğini bildiriyor. Üst düzey şirket yöneticisi işlem yapılmayıp beklenmesi gerektiğini söylüyor. Kaan Terzioğlu ise çok net cümlelerle, “Genelkurmay Başkanlığımızdaki o çapulcuya acil koduyla s... gidin mesajı çekin” ifadelerini kullanıyor.

Şehit düştüler emniyeti vermediler
GÜNDEM
Şehit düştüler emniyeti vermediler
ABye yanıt gecikmedi

AB'ye yanıt gecikmedi

​Dışişleri Bakanlığı AB'nin aldığı yaptırım kararına sert tepki gösterdi.
Müptezeller Türkiyeyiele geçiremeyecek

Müptezeller Türkiye'yi
ele geçiremeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda konuştu.
Hain darbe girişiminiilk Yeni Şafak duyurdu

Hain darbe girişimini
ilk Yeni Şafak duyurdu

Albayrak Medya, 15 Temmuz gecesi direnişin kalelerinden birisi oldu.
Hain geceyi anlattı

Hain geceyi anlattı

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, tarihi anları değerlendirmişti.
Salâlar semada<br>yeniden yankılandı

Salâlar semada
yeniden yankılandı

Türkiye'deki 90 bin camde eş zamanlı selalar okundu.
15 Temmuz'un öcünü alıyorlar

15 Temmuz'un öcünü alıyorlar

AB, darbe girişiminin 3. yıl dönümünde skandal bir karar aldı.
Kalır dudaklarda<br>şarkımız bizim

Kalır dudaklarda
şarkımız bizim

Necip Fazıl Kısakürek'in 'Şarkımız' şiirini okudu.
Kılıçdaroğlu'ndan<br>tuhaf açıklama!

Kılıçdaroğlu'ndan
tuhaf açıklama!

​Darbe açıklamasında ne '15 Temmuz' ne de 'FETÖ' geçiyor.

Türkiye tek yürek

Türkiye tek yürek

81 ilde vatandaşlar hain darbe girişimini anıyor.
Darbecilerin kollarını kestik

Darbecilerin kollarını kestik

Cumhurbaşkanı, Ankara Emniyeti'nin yeni binasını hizmete açtı.
Fox darbeyi<br>böyle desteklemişti

Fox darbeyi
böyle desteklemişti

Darbe gecesi skandal ifadeler hala hafızalarda.
TBMM'de<br>özel oturum

TBMM'de
özel oturum

15 Temmuz için yapılan oturuma Erdoğan da katıldı.
3 yıl<br>önceki yerde

3 yıl
önceki yerde

Çocuğu, genci, yaşlısı Atatürk Havalimanı'nda..
İlk tören Külliye'de

İlk tören Külliye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı.
Erdoğan'ın gözyaşları

Erdoğan'ın gözyaşları

Olçok ve Cambaz'ın cenazesinde duygu yüklü anlar.
Sus Gökhan!

Sus Gökhan!

Hasan Kaçan'dan Athena Gökhan'a sert yanıt.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.