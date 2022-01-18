Darbedilen hemşirenin teyzesi: Çok acı çekmiş

Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi'nde pazartesi günü, 6 haftalık hamile hemşire Gülhan D. hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Saldıranlardan Rıdvan K., koşarak hemşire Gülhan D.'nin yüzüne uçan tekme attı. Saldırganlar tekmeden sonra yere yığılan Gülhan D.'ye saldırmaya devam ettiler. Hamile olması hatırlatılmasın rağmen saldırmayı sürdürdükleri Gülhan D., 4 kişiden şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"ALLAH'A HAVALE ETTİK"

Sağlık sendikaları hastanenin önünde saldırıya tepkilerini dile getirirken Gülhan D.'nin eşi ve teyzesi de orada bulundu. Gülhan D.'nin teyzesi, çok üzüldüklerini ifade ederek, "Allah korusun başına bir şey de gelebilirdi. Çok acı çekmiş. Biz onları Allah'a havale ettik. Pişman olmuşlardır. Tabi ki olmaması gerek bir şey, yanlış bir şey. Herkesten kan alıyorlar. Ayılan oluyor, bayılan oluyor. Bu neden onun suçuymuş gibi saldırıyorlar. İçim içime sığmıyor, büyük bir yanlış" dedi.

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SALDIRGANLARDAN BİRİ ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞIYOR

Hemşire ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (Hep-Sen) Başkanı Yunus Şimşek saldırganlardan birinin üniversitede görev yaptığını ifade ederek, saldırganların serbest kalmasını eleştirdi.

Şimşek kararın adil olmadığını ifade ederek, "Sağlıkta şiddet terörü her gün yaşanmakta. Sürekli sağlık çalışanlarımız bu şiddete maruz kalmakta. Sağlıkta şiddet sadece sağlık çalışanlarına değil tüm topluma ihanettir. Bu hastanede görevi başındaki gebe bir arkadaşımız yerde tekmelenmek suretiyle 4 saldırgan tarafından ciddi şekilde şiddet terörüne maruz bırakılmıştır. Kendisi ve mesai arkadaşları gebe olduğunu belirtmesine rağmen şiddet devam etmiştir. Bu saldırganlar gözaltına alınmış, karakolda ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilmiş ve sabah da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardır. Canla başla görev yapan bu insanlara, gebe bir hemşireye, bebeğine hatta hizmet ettikleri insanlara tekme atan bu zihniyete verilen tutuksuz yargılama kararı ne kadar adildir? Gebe arkadaşımızın görev yaptığı hastanede tedavisi devam etmektedir. Saldırganlardan birinin üniversitede çalıştığını öğrendik. Hemşire arkadaşımıza tekme atan o zihniyet şu an aramızda dolaşmakta" diye konuştu.

GÜNDEM Hamile hemşireye hasta yakınlarından saldırı