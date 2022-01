Başkan Bıyık göz bandı takarak engellilerle maç yaptı

Darıca Belediyesi, örnek bir projeye daha ev sahipliği yaparak ‘Farkındalığın olduğu yerde engel yoktur’ sloganıyla görme engelliler için Goalball turnuvası düzenledi. Bağlarbaşı Ortaokulu Spor Salonu’nda düzenlenen turnuva oldukça renkli ve çekişmeli maçlara sahne oldu. Türkiye Beyazay Derneği ve Darıca Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ve bölgede de bir ilk olma özelliği taşıyan turnuvaya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş, Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur Eşitti ve davetliler katıldı.

Başkanlar göz bandı ile maç yaptı

Beyaz Baston Haftası dolayısıyla Erişilebilir Hareket Atölyesi projesi kapsamında Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Goalball Turnuvası’nda Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Türkiye Beyazay Derneği, Kocaeli Fatih Sultan Mehmet Görme Engelliler Spor Kulübü ve Gölcük Görme Engelliler Spor Kulübü olarak dört takım mücadele etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak da göz bandı takarak gösteri maçı yaparken maçlar oldukça çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu.

Birinciye 3 bin TL ödül

Birbirinden heyecanlı maçların yaşandığı turnuvada kazanan Beyazay Derneği olurken ikinci Gölcük Görme Engelliler Spor Kulübü, üçüncü Fatih Sultan Mehmet Görme Engelliler Kulübü ve dördüncü de Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi oldu. Turnuvada ayrıca birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL ve dördüncüye ise 750 TL ödül verildi. Kazanan takımlara kupalarını ve madalyalarını da Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak takdim etti.

"Engellilerin her zaman yanındayız"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gösteri maçının ardından yaptığı açıklamada engellilerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek “Farkındalığın olduğu yerde engel yoktur sloganıyla organize ettiğimiz turnuva hem heyecanlı hem de coşkulu geçti. Engelli kardeşlerimizin fırsat verildiğinde her şeyi yapabildiğini biliyoruz. Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezimiz ile engellilerin önündeki bütün engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Sadece bugün değil her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.