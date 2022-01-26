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KOCAELİ

Darıca Belediyesi karla mücadelede vatandaşın yanında: Taleplere anında müdahale ediliyor

Darıca Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale ediyor. Gece gündüz yoğun bir şekilde çalışan ekipler vatandaşlardan gelen taleplere de anında müdahalede bulunarak yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Darıca Belediyesi karla mücadelede vatandaşın yanında: Taleplere anında müdahale ediliyor
Darıca Belediyesi taleplere anında müdahale ediliyor.

Öte yandan hastane, okul, ibadethane ve kamu kurumlarının çevresinde de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, telefonla ve sosyal medya aracılığıyla vatandaştan gelen taleplere de anında müdahale ediyor. Karla mücadelede ilk günden itibaren vatandaşların yanında olan Darıca Belediyesi, ana caddelerin yanı sıra ara sokaklarda da gelen talepleri anında çözüme kavuşturmak adına tuzlama ve küreme çalışması yaparak vatandaşların mağduriyetini gideriyor.

Vatandaşlarımızın rahatı ve güvenliği için çalışıyoruz

Yoğun kar yağışının vatandaşları mağdur etmemesi için tam kadro sahada olduklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “İlçemizin tamamında yoğun olarak yaşanan kar yağışı ile buzlanma sonrasında olumsuzlukların yaşanmaması, hemşerilerimizin günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Darıca’nın daha ulaşılabilir olması amacıyla kar yağışı ve buzlanmayla mücadele çalışmalarımız gece gündüz canla başla devam edecek. Darıca’da hemşerilerimizin rahatı ve güvenliği için çalışıyoruz” dedi.

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