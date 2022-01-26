Darıca Belediyesi karla mücadelede vatandaşın yanında: Taleplere anında müdahale ediliyor

Öte yandan hastane, okul, ibadethane ve kamu kurumlarının çevresinde de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, telefonla ve sosyal medya aracılığıyla vatandaştan gelen taleplere de anında müdahale ediyor. Karla mücadelede ilk günden itibaren vatandaşların yanında olan Darıca Belediyesi, ana caddelerin yanı sıra ara sokaklarda da gelen talepleri anında çözüme kavuşturmak adına tuzlama ve küreme çalışması yaparak vatandaşların mağduriyetini gideriyor.

Vatandaşlarımızın rahatı ve güvenliği için çalışıyoruz

Yoğun kar yağışının vatandaşları mağdur etmemesi için tam kadro sahada olduklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “İlçemizin tamamında yoğun olarak yaşanan kar yağışı ile buzlanma sonrasında olumsuzlukların yaşanmaması, hemşerilerimizin günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Darıca’nın daha ulaşılabilir olması amacıyla kar yağışı ve buzlanmayla mücadele çalışmalarımız gece gündüz canla başla devam edecek. Darıca’da hemşerilerimizin rahatı ve güvenliği için çalışıyoruz” dedi.