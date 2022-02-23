Darıca engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim göre engelliler ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi

Engelli vatandaşların sosyal yaşamla bağlarını arttırmaya ve topluma kazandırmaya yönelik çalışmalar yapan Darıca Belediyesi, özel vatandaşların talebi doğrultusunda sinema etkinliği gerçekleştirdi. Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde bulunan kurslarda eğitim gören engelliler, Kesişme-İyi ki Varsın Eren filmini izledi. Gebze Center AVM’de bulunan sinema salonunda gerçekleşen etkinlikte Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da engelli vatandaşları yalnız bırakmadı.

FİLMDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Trabzon'da teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu alan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izleyen engelli vatandaşlar zaman zaman duygusal anlar yaşarken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da özel vatandaşların duygularına ortak oldu.

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Film sonrası engellilerle sohbet eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak toplumun tüm kesimleriyle olduğu gibi engelli vatandaşlarımızla da her zaman iç içeyiz. DAREN bünyemizde eğitim gören engelli kardeşlerimizin sinema izleme talebini yerine getirdiğimiz ve onların duygularına ortak olduğumuz için mutluyuz. Engelli kardeşlerimizi sosyal hayata kazandıracak projelerimize ağırlık vermeye ve her zaman onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.