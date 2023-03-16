Darıca’da devam eden çalışmalar Başkan Muzaffer Bıyık’ın yakın takibinde

Bir yandan deprem bölgesinde yaraları sarmak için koordinatörlük görevinde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bir yandan da Darıca’da devam eden çalışmaları inceliyor. Emek Mahallesi’nde devam eden Kapalı Pazar inşaatını gezen Başkan Muzaffer Bıyık, işçilerle kahvaltı yaptıktan sonra inşaattaki çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bir yandan deprem bölgesinde yaraları sarmak için yoğun bir mesai harcarken bir yandan da Darıca’da yapımı devam eden çalışmaları yakından takip etmeye özen gösteriyor.

İşçilerle şantiyede kahvaltı yaptı

Emek Mahallesi’nde yapımı kısa bir süre önce başlayan ve çalışmaları hummalı bir şekilde devam eden Kapalı Pazar alanını gezen Başkan Muzaffer Bıyık, önce şantiyede işçilerle kahvaltı yaptı. Daha sonra Kapalı Pazar inşaatını gezen Başkan Muzaffer Bıyık, çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. Darıca’nın ikinci kapalı pazarı olan Emek Mahallesi Kapalı Pazarı’nda çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, en kısa sürede hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Çok amaçlı hizmet verecek

Emek Mahallesi’nde inşa edilecek kapalı pazarın çok amaçlı olarak hizmet vereceğini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kapalı Pazar projemizin tamamlanmasıyla birlikte mahallemizde birçok sorunu da aynı anda çözmüş olacağız. 3 bin 200 metrekare alan üzerinde inşa edeceğimiz kapalı pazarda 2 bin 600 metrekare alanda otopark da yaparak mahallemizdeki otopark sorununa da çözüm üreteceğiz. Aynı zamanda 600 metrekare alanda KİGEM binası inşa edeceğiz. 7 derslikli KİGEM ile hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik kişisel gelişim ve eğitim merkezimizi de buraya taşıyacağız” dedi.

Toplanma alanı olarak planlanıyor

Kapalı Pazar’ın aynı zamanda olası bir depremde toplanma alanı olarak da planlandığını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kapalı Pazarı, son teknoloji ve deprem yönetmeliğine uygun yapıyoruz. Burasını aynı zamanda Emek Mahallesi’nin toplanma ve barınma alanı olarak da planlıyoruz. Deprem bölgesinde bulunduğumuz süre boyunca yaşadığımız tecrübe sonrası olası bir depremde Kapalı Pazar alanımızı devreye alacağız. Ayrıca Kurban Bayramlarında modern kesimhane olarak hizmet verecek kapalı Pazar projemiz tam anlamıyla çok amaçlı olarak hizmet verecek” diye konuştu.



