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3. SAYFA ANTALYA

Darp edilen engelli vatandaşın ölümüne ilişkin açıklama: Soruşturma titizlikle sürüyor

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kepez ilçesinde engelli vatandaşı darp ederek ölümüne neden oldukları ileri sürülen baba ve oğlunun tutuklandığını, soruşturmanın detaylı ve titiz şekilde sürdüğünü bildirdi.

Haber Merkezi AA
Mümün Kara
Mümün Kara

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığın Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, basın yayın organlarında da yer alan Antalya'da engelli vatandaşın darp edilmesi ve hastanede yaşamını yitirmesi olayına ilişkin şüpheli baba ile oğlunun tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler baba-oğul N.Y ve A.Y tutuklanmış olup, kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmişlerdir. Soruşturma işlemlerine detaylı bir şekilde ve titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

  • Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi'nde çıkan kavgada N.Y. ve oğlu A.Y. tarafından darbedildiği ileri sürülen Mümün Kara hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan baba ile oğlu serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan zanlılardan baba N.Y. tutuklanmış, A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Darbedilen Kara'nın dün hayatını kaybetmesi sonrası yeniden gözaltına alınan A.Y. de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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