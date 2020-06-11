Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Davaya taraf ismi bilirkişi atayarak hukuk skandalına imza atan Hakim Gülaçtının CHP adaylığına ve FETÖ ihraçlarına uzanan hikayesi
BURSA

Davaya taraf ismi bilirkişi atayarak hukuk skandalına imza atan Hakim Gülaçtı'nın CHP adaylığına ve FETÖ ihraçlarına uzanan hikayesi

Bursa 2. İdare Mahkemesi Hakimi Önder Gülaçtı, hukuk skandalına imza atarak bir davaya taraf olan davacı TMMOB Şehir Plancıları Bursa Şubesi Başkanı Füsun Uyanık’ı bilirkişi atadı. Hukuk camiasını ayağa kaldıran hakimin atadığı ismin FETÖ'den ihraç edildiği ve CHP'li Seyit Torun ile 'partiden aday gösterilmesine yardımcı olacak kadar' yakınlık içinde olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Geçtiğimiz yıllarda Ensar Vakfı’nın, kiracısı olduğu Bursa-Osmangazi’deki belediyeye ait Abdal Kültür Evi’nden çıkarılmasıyla sonuçlanan davada skandal bir karar alınmıştı.

Skandalların ardı kesilmiyor

Bursa 2. İdare Mahkemesi'nden aldığı skandal kararlara bir yenisini daha ekledi.

Yanlış Danıştay'dan döndü

Bursa 2. İdare Mahkemesi Başkanı Önder Gülaçtı, dosyada bilirkişi görevlendirmesi dahi yapmadan verdiği teamüllere ve hukuka aykırı olan kararı Danıştay tarafından bozuldu.

Bilirkişi incelemesi olmadan karar verilemez

Danıştay, bilirkişi incelemesi yaptırılmadan karar verilemeyeceği gerekçesiyle dosyayı İdare Mahkemesi’ne iade etti.

Taraf listesindeki ismi bilirkişi atadı

Ancak Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin skandallar zinciri, plan ihtilafında taraf olan TMMOB Şehir Plancıları Bursa Şubesi Başkanlığını yapan Füsun Uyanık’ı bilirkişi olarak atamasıyla devam etti.

FETÖ üyeliğinden ihraç olunca aydınlandı

Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin skandal kararında imzası olan hakim Umut Yardımcı’nın 15 Temmuz Darbe girişiminden sonra FETÖ üyeliğinden meslekten ihraç edilmesi dosyadaki hukuksuzluğun adeta ispatı oldu.

  • Önder Gülaçtı kimdir?
  • Bursa 2. İdare Mahkemesi Başkanı Önder Gülaçtı CHP İl Başkanı İsmet Karaca’nın, Ensar Vakfı'na belediyenin yaptığı tahsis işlemine parti başkanı sıfatıyla açtığı davayı ehliyetsiz olmasına rağmen kabul edip iptal kararı vermişti.
  • CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ile olan yakınlığı ve parti bağı Bursa hukuk camiasında pek çok kişi tarafından biliniyor. Gülaçtı'nın CHP'den milletvekili adayı gösterileceği kulislerde konuşulanlar arasında.
  • Gülaçtı, Ordu’da görev yaparken CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyyit Torun'la kurduğu dostluk, bugün de devam ediyor.

Kılavuz hakim FETÖ’cü çıktı
GÜNDEM
Kılavuz hakim FETÖ’cü çıktı

Mahkemede skandal: Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı
GÜNDEM
Mahkemede skandal: Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

CHP’nin isteğiyle skandal karar
GÜNDEM
CHP’nin isteğiyle skandal karar

Abone Ol Google News
Davaya taraf ismi bilirkişi atadı

Davaya taraf ismi
bilirkişi atadı

​CHP adaylığından FETÖ ihraçlarına uzanan hikaye.
Antikor testleri başladı

Antikor testleri başladı

​Kimlere, ne zaman ve nerede yapılacak?
Lübnanda Erdoğan sloganları

Lübnan'da
Erdoğan sloganları

​Türkiye'yi hedef alan yayına alkışlanacak tepki.
Çok sayıda araç <br>mahsur kaldı

Çok sayıda araç
mahsur kaldı

​Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu.
Tedbirleri <br>terk etmeyin

Tedbirleri
terk etmeyin

Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Canlı yayında <br>antikor testi

Canlı yayında
antikor testi

Türkiye genelinde yapılacak.

Libya'da <br>temizlik başladı

Libya'da
temizlik başladı

​Özel Kuvvetler, SAS ve SAT'lar iş başında.
Birçok ülkenin <br>nüfusunu geçti

Birçok ülkenin
nüfusunu geçti

​Dünya geneli vaka sayısı hızla artıyor.
Macron <br>istifayı düşünüyor

Macron
istifayı düşünüyor

​Fransız basınından flaş iddia.
Sirte'nin <br>kurtuluşu yakın

Sirte'nin
kurtuluşu yakın

Hafter cephe cephe kaybediyor.
Ortaköy'ün altından tarih çıktı

Ortaköy'ün altından tarih çıktı

​Belediye boru döşemek için kazınca günyüzüne çıktı.

​"Sultanahmet'i ibadete kapatın demedik..."

​Beşiktaş'ın ardından bu kez Caddebostan pislik içinde.

Ayasofya'ya ihtiyaç yok, zaten yetki alanımda değil.

​Art arda gelen haberler ikinci dalganın habercisi olabilir.

​CHP'ye "Sultanahmet de müze olsun" çıkışı soruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.