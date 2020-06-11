Davaya taraf ismi bilirkişi atayarak hukuk skandalına imza atan Hakim Gülaçtı'nın CHP adaylığına ve FETÖ ihraçlarına uzanan hikayesi

Geçtiğimiz yıllarda Ensar Vakfı’nın, kiracısı olduğu Bursa-Osmangazi’deki belediyeye ait Abdal Kültür Evi’nden çıkarılmasıyla sonuçlanan davada skandal bir karar alınmıştı.

Skandalların ardı kesilmiyor

Bursa 2. İdare Mahkemesi'nden aldığı skandal kararlara bir yenisini daha ekledi.

Yanlış Danıştay'dan döndü

Bursa 2. İdare Mahkemesi Başkanı Önder Gülaçtı, dosyada bilirkişi görevlendirmesi dahi yapmadan verdiği teamüllere ve hukuka aykırı olan kararı Danıştay tarafından bozuldu.

Bilirkişi incelemesi olmadan karar verilemez

Danıştay, bilirkişi incelemesi yaptırılmadan karar verilemeyeceği gerekçesiyle dosyayı İdare Mahkemesi’ne iade etti.

Taraf listesindeki ismi bilirkişi atadı

Ancak Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin skandallar zinciri, plan ihtilafında taraf olan TMMOB Şehir Plancıları Bursa Şubesi Başkanlığını yapan Füsun Uyanık’ı bilirkişi olarak atamasıyla devam etti.

FETÖ üyeliğinden ihraç olunca aydınlandı

Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin skandal kararında imzası olan hakim Umut Yardımcı’nın 15 Temmuz Darbe girişiminden sonra FETÖ üyeliğinden meslekten ihraç edilmesi dosyadaki hukuksuzluğun adeta ispatı oldu.

Önder Gülaçtı kimdir?

Bursa 2. İdare Mahkemesi Başkanı Önder Gülaçtı CHP İl Başkanı İsmet Karaca’nın, Ensar Vakfı'na belediyenin yaptığı tahsis işlemine parti başkanı sıfatıyla açtığı davayı ehliyetsiz olmasına rağmen kabul edip iptal kararı vermişti.

kabul edip iptal kararı vermişti. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ile olan yakınlığı ve parti bağı Bursa hukuk camiasında pek çok kişi tarafından biliniyor. Gülaçtı'nın CHP'den milletvekili adayı gösterileceği kulislerde konuşulanlar arasında.

ve parti bağı Bursa hukuk camiasında pek çok kişi tarafından biliniyor. Gülaçtı'nın kulislerde konuşulanlar arasında. Gülaçtı, Ordu’da görev yaparken CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyyit Torun'la kurduğu dostluk, bugün de devam ediyor.

GÜNDEM Kılavuz hakim FETÖ’cü çıktı

GÜNDEM Mahkemede skandal: Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı