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İSTANBUL

Dayakçı müdür zorla getirilecek

İBB eski Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, geçen yıl aralık ayında, kızdığı bir zabıta memuruna herkesin gözü önünde şiddet uygulamış, zabıta memurunun maruz kaldığı şiddetin ardından bayılması güvenlik kameralarına yansımıştı. Mahkeme, Karali için zorla getirme karar çıkardı.

Haber Merkezi IHA
İBB eski Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali geçen yıl bir zabıta memurunu döverek bayıltmıştı.
İBB eski Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali geçen yıl bir zabıta memurunu döverek bayıltmıştı.

Emniyet şeridinden geçen zabıta memuruna tokat atarak bayılttığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali için zorla getirme kararı çıkarıldı.

Zabıta memuru şikayetçi olmamıştı

Müşteki zabıta memurunun ifadesinde, “Emniyet şeridine girdiğimi görmüş. Bana 3 kez tokat attı, şiddetin etkisiyle yere düştüm” diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi.

“Kasten yaralama” suçundan soruşturma

Olayın ardından görevinden uzaklaştırılan Tayfun Karali hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca “kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama” suçundan soruşturma başlatıldı.

“3 kez tokat attı, şikayetçi değilim”

  • Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan müşteki Kenan Fidan’ın, “Olay günü toplantıya yetişmek için Zabıta Müdürlüğü’ne ait bir araca bindim. Trafik yoğun olduğu için emniyet şeridine girdim. Daha önce geç kalanlara Daire Başkanı tepki göstermişti. Bu yüzden emniyet şeridine girdim. Benim emniyet şeridine girdiğimi görmüş. Beni yanına çağırıp küfür etti. Konuyu ifade edeceğim esnada 3 kez tokat attı. Ben hiçbir şekilde tepki vermedim. Daha sonra şiddetin etkisiyle yere düştüm. Beni ambulansla hastaneye kaldırmışlar” dediği ve şüpheliden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Zorla getirme kararı çıktı

Tayfun Karali hakkında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesinin alınması için zorla getirme kararı çıkarıldı. Vatandaşın şikayeti üzerine Tayfun Karali hakkında Çağlayan Adliyesi'nde aynı konuya ilişkin bir soruşturma daha başlatıldığı, dosyanın yetkisizlik kararı ile Anadolu Adliyesine gönderilmesiyle iki dosyanın birleştirildiği öğrenildi.

Öte yandan, olay anına ait görüntülerin incelenmesine yönelik bilirkişi raporunun dosyaya girdiği bilgisine ulaşıldı.

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