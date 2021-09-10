Gündem DBBden kuraklıktan etkilenen çiftçilere 45 bin metre sulama borusu dağıttı
YEREL GÜNDEM

DBB’den kuraklıktan etkilenen çiftçilere 45 bin metre sulama borusu dağıttı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yaşanan kuraklık nedeniyle vahşi sulamada su kayıplarını engellemek amacıyla 45 bin 540 metre tarımsal sulama borusu dağıttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
DBB’den kuraklıktan etkilenen çiftçilere 45 bin metre sulama borusu dağıttı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak, kentte tarımsal üretimi arttırmak ve yaşanan kuraklığın etkilerini en aza indirmek amacıyla desteklerine devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle vahşi sulama kanallarında yaşanan su kaybının önüne geçmek 45 bin 540 metre sulama borusu desteği projesi hazırladı.

Lice, Kulp, Dicle, Çüngüş ve Sur’a bağlı kırsal mahallelerde tarımsal sulama borularını dağıtan ekipler, Çermik’teki çiftçilere dağıtılmak üzere 2 bin 800 metre sulama borusunu kaymakamlığa teslim etti.

Böylece, proje kapsamındaki 6 ilçede 24 kırsal mahallede 45 bin 540 metre sulama borusunun dağıtımı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi, kentin tarımsal üretimini arttırmak için çiftçileri desteklemeye devam edecek.

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