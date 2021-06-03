DBB’nin Kız Yurdu ile hayallerine ulaşacaklar

Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca kurulan, 170 kız öğrenci yararlandığı yurtta barınma ve yemek gibi ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor.

Lise ve dengi okullardan mezun olan kız öğrenciler, ‘Konuk Evi Kız Yurdu’nda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına hazırlanıyor.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi’nin de yer aldığı yurtta alanında uzman öğretmenler, öğrencilere hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 7 gün boyunca eğitim veriyor.

Eğitim dönemi boyunca öğrenciler, yıl içinde gerçekleşen kültürel ve sosyal aktivitelerden de yararlanma imkânı buluyor.

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Yurtkalan öğrencilerden Safiye Yıldız, ders çalışmak isteyen biri için ‘Konuk Evi Kız Yurdu’nun tam donanımlı bir yer olduğunu söyledi.

Yıldız, yaklaşık 4 aydır yurdun imkânlarından yararlandığını ifade ederek, bu sayede başarı grafiğini yükselttiğini ve hedefinin eczacılık bölümünü okumak olduğunu belirtti.

“Burası bizler için büyük bir nimet”

Öğrencilerden Dilan Koçyiğit, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları sayesinde Konuk Evi Kız Yurdu ile tanıştığını belirtti.

Koçyiğit, “Burası ders çalışmak isteyen öğrenciler için gerçekten çok faydalı bir yer. Çünkü ev ortamında insan çalışamayabiliyor. Burası bizler için büyük bir nimet.Bu yüzden böyle yerlerin sayısının arttırılması biz gençlere çok faydalı olacağına inanıyorum.” dedi.

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Öğrencilerden Songül Serpil Yetiş, öğretmen olmak hedefiyle yurda geldiğini ifade etti. Yurtta oluşturulan sıkı disiplin sayesinde derslere daha iyi odaklandıklarının altını çizen Yetiş, verilen eğitimden dolayı hayallerini gerçekleştireceğine inandığını belirtti.

“Okumak isteyen biri için buradaki imkanlar çok iyi"

Emel Saraç ise yatılı bir yerde eğitim almakla ilgili önyargılarının bu yurt sayesinde yıkıldığını anlattı.

Evde hem ders çalışıp hem ev işleriyle ilgilendikleri için ders çalışmakta zorlandığını aktararak, şunları dile getirdi:

“Buranın imkanları çok güzel. Gerçekten okumak isteyen biri için buradaki imkanlar çok iyi. Böyle bir imkanı başka hiçbir yerde bulamazlar. Hocaların ilgilenmesi olsun psikolojik danışmanlık olsun hepsiyle ilgileniyorlar.”

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“Valimiz Münir Karaloğlu’na, Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum”

Öğrencilerden Derya Kılıç ise yurdun ders çalışmak için ideal bir yer olduğunu belirtti.

Eğitmenlerin, ders konusunda öğrencilere ciddi katkılar sunduğunu ve anestezi bölümünü kazanmak istediğinin altını çizen Kılıç, “Barınma, yemek ve verilen diğer tüm hizmetlerin ücretsiz olması bizim için büyük bir avantaj. Bize bu imkanları sağlayan sayın Valimiz Münir Karaloğlu’na, Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.