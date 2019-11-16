Gündem DEAŞ elebaşı Bağdadinin yakın akrabalarından 4 şüpheli tutuklandı
POLİTİKA

DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yakın akrabalarından 4 şüpheli tutuklandı

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yakın akrabası 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Ebubekir El Bağdadi
Ebubekir El Bağdadi

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, örgütün elebaşı Bağdadi'nin yakın akrabalarından, Kırşehir'de 11, Samsun'da 5, Ordu'da 3 ve Şanlıurfa'da 6 şüpheli gözaltına alındı.

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandılar

Kırşehir Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kırşehir Valiliği'ne teslim edildi

  • Suça sürüklenen 2 çocuk ile 19 şüpheli ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Kırşehir Valiliğine teslim edildi.

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