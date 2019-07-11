Gündem DEAŞ ile korkutup haraç alan sözde emir yakalandı
ADANA

Adana'da DEAŞ ile korkutup haraç alan sözde 'emir' yakalandı

DEAŞ ile korkutup haraç alan sözde 'emir' yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın adını kullanarak haraç toplayan, aralarında sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Ö.'nün de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün oluşturduğu baskı ve korkudan faydalanıp, haraç topladıkları ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Ö.
Sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Ö.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı'nın katkılarıyla Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyon düzenledi.

DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, kendisini sözde 'Adana emiri' olarak tanıtan 'Ebu Hamzi' kod adlı Mahmut Ö.'nün de aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Teknik ve fiziki takip sonucu yapılan çalışmalarda, örgütün liderliğini yaptığı belirlenen şüphelilerden Mahmut Ö.'nün kendisini sözde 'DAEŞ silahlı terör örgütünün Türkiye emiri' olarak tanıttığı, şüphelilerin terör örgütünün oluşturduğu baskı ve korkudan faydalanıp tehdit, cebir ve şiddet kullanarak Suriye uyruklu fırıncılardan örgüt adına haraç topladıkları saptandı.

SÖZDE 'EMİR' YAKALANDI

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt lideri Mahmut Ö. ile örgüt adına haraç almak üzere bir işyerine gidip seri numaraları daha önce alınmış 3 bin 500 TL para ile birlikte suçüstü yakalanan 2 örgüt üyesinin de bulunduğu toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği, 18 dolu fişek, 1 kurusıkı tabanca, örgüt adına haraç olarak toplandığı değerlendirilen 9 bin 750 TL para, çok sayıda örgütsel kitap ve doküman ile dijital materyaller ele geçirildi. Haklarında gözaltı kararı olan firari 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

REKLAM
Türkiye pazularını gösterir

Türkiye pazularını gösterir

AB'nin 'yaptırım' tehdidine Türkiye yanıtı sahada verebilir.
Ücretsiz ulaşım müjdesi

Ücretsiz ulaşım müjdesi

İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olduğu günler belli oldu.
Duruşumuz net

Duruşumuz net

​KADEM hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Vicdana sığmaz!

Vicdana sığmaz!

Saraybosna Büyükelçisi Koç, GZT'ye konuştu.
İlk kez ortaya<br> çıkan görüntüler

İlk kez ortaya
çıkan görüntüler

​Sıkışan hainleri kurtarmaya giderken vatandaşların destansı mücadelesi ile derdest edildiler.
Hastanede<br> kimyasal alarmı

Hastanede
kimyasal alarmı

19 hastane personeli gazdan etkilendi.
Tamamına<br> yakını tek sesli

Tamamına
yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Asla unutulmayacak

Asla unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa soykırımı' mesajı.

Operasyon<br>öncesi son uyarı

Operasyon
öncesi son uyarı

Askeri alanda sosyal medya paylaşımı 'casusluk' suçu.
G.Saray'da<br>seçim yok

G.Saray'da
seçim yok

Mustafa Cengiz ve yönetimi için karar verildi.
Denizde can pazarı

Denizde can pazarı

​Büyükada açıklarında öğrencilerin yelkenlisi devrildi.
İhracat patlaması

İhracat patlaması

Türkiye'nin ihracatında şampiyon savunma ve havacılık sektörü.
Hülagü örneği ile öz eleştiri

Hülagü örneği ile öz eleştiri

'Milletten kopmuşluğa sebep olan her türlü şeyi söküp atacağız'
İndi-bindi ücreti de çözüm olmadı

İndi-bindi ücreti de çözüm olmadı

​Taksiciler kısa mesafede yolcu almıyor.
Yanlış anahtar getirerek<br>Meclis'in kapısını açtırmadılar

Yanlış anahtar getirerek
Meclis'in kapısını açtırmadılar

Meclis bombalanmadan bir kaç dakika önce yaşanan çarpıcı detay.
Cari açık açıklandı

Cari açık açıklandı

​12 aylık cari işlemler hesabı 2 milyar 370 milyon dolar oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.