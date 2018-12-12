DEAŞ üyesi Ankara'da yakalandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde şüphe üzerine kimliği sorulan ve yapılan incelemede DEAŞ terör örgütü üyeliği suçundan arandığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
Kızılay'daki Güvenpark'ta rutin uygulamalarını sürdüren Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Umut Batuhan T.'ye kimlik sordu.
Kimlik sorgulamasında şüphelinin Ankara 4. Sulh ceza hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı tespit edildi.
- Gözaltına alınan Umut Batuhan T, sağlık kontrolünün ardından ifadesine başvurulmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.