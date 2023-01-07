Gündem DEAŞa bağlılık yemini videosu paylaşan şüpheli yakalandı
İSTANBUL

DEAŞ'a bağlılık yemini videosu paylaşan şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a biat videosu çeken şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
DEAŞa bağlılık yemini videosu paylaşan şüpheli yakalandı
İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütü tarafından Türkiye'ye yönelik saldırılar olacağı yönünde videolar çekerek paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, sosyal medyadan paylaşım yapan, örgüt lehine videolar çeken şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis yaptığı araştırmalarda videoları çeken kişinin Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan yabancı uyruklu M.A. olduğunu belirledi.

Gözaltına alındı

M.A.'nın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi 29 Aralık'ta yakalayarak gözaltına aldı.

M.A.'nın evinde yapılan aramalarda ele geçirilen bilgisayar ve telefonda, Türkiye'ye yönelik tehdit ve eylem içerikli videoların şüphelinin kendisi tarafından çekildiği belirlendi.

Telefonunda örgütsel dökümanlar ele geçirildi

M.A.'nın cep telefonunda DEAŞ terör örgütüne yeni katılım yapacak kişilere ait videolar da ele geçirildi.

Eylem yapacağı ortaya çıktı

M.A.'nın ülkedeki özellikle turizm tesisleri başta olmak üzere kalabalık bölgelere yönelik 'Yalnız Kurt' eylemi arayışında olduğu tespit edildi.

Bağlılık yemini etti

M.A.'nın cep telefonundan bir başka teröristle birlikte örgüte bağlılık yemin ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Diğer şüpheli de yakalandı

Polis, bu görüntülerdeki şüphelinin de tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. F.M., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Başakşehir'de gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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