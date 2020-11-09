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ADANA

​DEAŞ’a darbe

DEAŞ’a darbe

DEAŞ’lı teröristlerin milletvekilleri, bürokrat, iş insanları ve savcıları hedef alacağı istihbaratını alan güvenlik güçleri Adana ve Muğla’da baskınlar yaptı. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Operasyonda DEAŞ’a ait çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.
Operasyonda DEAŞ’a ait çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerine yönelik Adana merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Adana ve Muğla'da operasyon gerçekleştirildi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana merkezli operasyon: 19 gözaltı
GÜNDEM
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana merkezli operasyon: 19 gözaltı

PATLAYICI VE SİLAH BULUNDU

  • Operasyonda, biri kadın 19 şüpheli gözaltına alınırken yaklaşık 500 gram patlayıcı madde, tabanca ve 2 av tüfeği ile örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Örgütsel materyallerde yapılan incelemelerde yakalanan zanlıların, milletvekilleri, üst düzey bürokrat ve iş insanları, turist kafileleri ve savcıların kaçırılarak esir alınması, çarşı ve mahalle bekçileri ile polis memurlarına saldırı yapılması ve stratejik öneme sahip yerlere eylem planlaması içerisinde oldukları tespit edildi.

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YAMAÇLI GRUBUYLA BAĞLANTILI

  • Biri Muğla'da, 18'i Adana'da gözaltına alınan zanlıların, ağustos ayında Adana'da yakalanarak tutuklanan örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in elebaşılığını yaptığı Yamaçlı grubuyla bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Operasyonun, "Briketçi" ve "Hureyre" kod adlı terörist Özden'in ikametinde ele geçirilen dijital materyallerde yapılan inceleme sonrasında gerçekleştirildiği öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının dini değerlere hakaret ettiklerini öne sürdükleri kişilere yönelik "silahla yaralama" ve "kulak kesme" eylemlerine karıştıkları iddia edildi.
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