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DEAŞ'ın başına Gürz indi: 92 şüpheli gözaltında

DEAŞ'ın başına Gürz indi: 92 şüpheli gözaltında

10:4524/02/2025, Pazartesi
IHA
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Operasyonlar için 16 ilde düğmeye eş zamanlı basıldı.
Operasyonlar için 16 ilde düğmeye eş zamanlı basıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-47" operasyonlarında 92 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "GÜRZ-47" operasyonlarında 92 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Paylaşımında, içeride ve dışarıda teröristleri etkisiz hale getirmek, huzur ve güvenliği sağlamak için operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirten Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Batman, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kütahya, Kilis, Malatya, Sakarya, Samsun ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.


#Deaş Terör Örgütü
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