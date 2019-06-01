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3. SAYFA ADANA

DEAŞ'ın bombacıları Adana'da yakalandı - Adana DEAŞ operasyon - Adana yerel haberleri

DEAŞ'ın bombacıları Adana'da yakalandı

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de bomba, ağır silah ve mühimmat sorumlusu olduğu belirlenen 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. İki ismin Adana'da bombalı eylem planlaması yaptığı üzerinde duruluyor.

Haber Merkezi DHA
Operasyonun yapıldığı evin önünde önlem alan özel harekatçı polisler.
Operasyonun yapıldığı evin önünde önlem alan özel harekatçı polisler.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Mayıs'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Suriye'nin İdlip kentinden ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriyeli F.H ve M.H. Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde yakalandı.

  • Şüphelilerin terör örgütü DEAŞ'ın bomba, ağır silah ve mühimmat sorumlusu oldukları ortaya çıktı. Evde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel döküman ve şüphelilerin yine Suriye'de çekilen silahlı fotoğrafları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete getirildi.

Adana'ya gelen şüphelilerin ise, burada bombalı eylem yapacakları öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

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